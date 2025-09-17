Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Ajax-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

I nerazzurri volano ad Amsterdam per il loro esordio nella competizione: la squadra di Chivu è chiamata a rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive in campionato
4 min

AMSTERDAM (OLANDA) - È un'Inter con il morale a terra quella che vola ad Amsterdam per affrontare l'Ajax nell'esordio stagionale in Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Alle ore 21, infatti, i nerazzurri debutteranno nella manifestazione continentale con l'obiettivo di partire con il piede giusto e mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive rimediate in campionato. Dopo il netto 5-0 alla prima al Meazza contro il Torino, infatti, la squadra di Cristian Chivu è caduta in casa contro l'Udinese (1-2), poi ha perso in rimonta con un clamoroso 4-3 all'Allianz Stadium contro la Juve. Finalista due volte negli ultimi tre anni, l'Inter ha perso 1-0 a Istanbul nel 2023 contro il Manchester City mentre nell'ultima edizione ha preso un'imbarcata nell'ultimo atto a Monaco di Baviera contro il Psg (5-0). Guardarsi indietro, però, non serve, Lautaro Martinez e compagni devono cercare di trovare la quadra soprattutto in fase difensiva per svoltare una stagione iniziata sotto una cattiva stella. Dall'altro lato del campo, i Lancieri di John Heitinga hanno racimolato 11 punti nelle prime cinque gare di Eredivisie, frutto di tre vittorie e due pareggi, e occupano il terzo posto a una sola lunghezza dalla vetta, condivisa da Feyenoord (la squadra di Rotterdam gioca alle ore 20 contro il Fortuna Sittard il recupero della terza giornata) e PSV Eindhoven.

SEGUI AJAX-INTER IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Ajax-Inter: diretta tv e streaming

Ajax-Inter, gara valida per il primo turno della fase campionato della Champions League, è in programma alle ore 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prime Video

 

 

Le probabili formazioni di Ajax-Inter

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Raul Moro, Weghorst, Godts. Allenatore: Heitinga.

A disposizione: Pasveer, Heerkens, Rosa, Mokio, Sutalo, Gloukh, McConnell, Fitz-Jim, Dolberg, Edvardsen. 

INTER (3-5-2): Sommer; Stankovic, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu. 

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Dimarco, Luis Henrique, Mkhitaryan, Zielinski, Diouf, Barella, Lautaro, Esposito. 

ARBITRO: Oliver (Inghilterra). ASSISTENTI: Burt-Mainwaring. IV UFFICIALE: Barrott. VAR: Gillett. ASS. VAR: Salisbury. 

Ajax-Inter: scopri tutte le quote

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere