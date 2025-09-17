Ajax-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

AMSTERDAM (OLANDA) - È un'Inter con il morale a terra quella che vola ad Amsterdam per affrontare l'Ajax nell'esordio stagionale in Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Alle ore 21, infatti, i nerazzurri debutteranno nella manifestazione continentale con l'obiettivo di partire con il piede giusto e mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive rimediate in campionato. Dopo il netto 5-0 alla prima al Meazza contro il Torino, infatti, la squadra di Cristian Chivu è caduta in casa contro l'Udinese (1-2), poi ha perso in rimonta con un clamoroso 4-3 all'Allianz Stadium contro la Juve. Finalista due volte negli ultimi tre anni, l'Inter ha perso 1-0 a Istanbul nel 2023 contro il Manchester City mentre nell'ultima edizione ha preso un'imbarcata nell'ultimo atto a Monaco di Baviera contro il Psg (5-0). Guardarsi indietro, però, non serve, Lautaro Martinez e compagni devono cercare di trovare la quadra soprattutto in fase difensiva per svoltare una stagione iniziata sotto una cattiva stella. Dall'altro lato del campo, i Lancieri di John Heitinga hanno racimolato 11 punti nelle prime cinque gare di Eredivisie, frutto di tre vittorie e due pareggi, e occupano il terzo posto a una sola lunghezza dalla vetta, condivisa da Feyenoord (la squadra di Rotterdam gioca alle ore 20 contro il Fortuna Sittard il recupero della terza giornata) e PSV Eindhoven.