Guardiola faccia da Champions: "Conte mi fa soffrire ma al Napoli non toglierei nessuno"

I soliti elogi e tanta ammirazione per gli avversari, anche questa volta Guardiola non si è snaturato in conferenza stampa in vista dell' esordio di Champions League contro il Napoli . Pep ha toccato tanti temi, dal ritorno di De Bruyne all'Etihad davanti i propri tifosi, al nuovo acquisto Donnarumma fino agli elogi a Conte , che in Premier League lo ha spesso messo in difficoltà con il Chelsea e il Tottenham. Pep conosce bene le difficoltà della gara e ha messo tutti sull'attenti.

City-Napoli, conferenza Guardiola

Sul ritorno di De Bruyne a Manchester e l'impatto che ha avuto a Napoli: "Dopo la partita sicuramente lo incontrerò, non vedo l'ora… Per me il suo impatto non è una sorpresa, i giocatori di quel livello si adattano velocemente. Sapevo che non gli sarebbe servito tempo per adattarsi e per performare ad alto livello". Su Donnarumma: "Nell'ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigio viene da tanti anni ad alti livelli e a 26 anni può restare con noi per molto tempo, è sicuramente un portiere top". Poi ha proseguito: "Se il City è una delle favorite in Champions? Apparentemente non lo siamo. Vogliamo solo goderci il momento e possibilmente iniziare meglio dello scorso anno quando pareggiammo la prima partita contro l'Inter".

Il format della Champions e l'elogio a Conte

Sul nuovo formato della competizione dopo un anno di prova: "La prima fase è sempre stata complicata ma prima potevi ragionare sul gruppo e osservare gli avversari, in questo formato non puoi. È più incerto, devi solo portare a casa più punti possibile per entrare nelle prime 8 o alternativamente nelle 24". Poi su McTominay e del suo livello dopo l'addio allo United: "Non sono sorpreso, ha un'ottima condizione. Ha giocato in una squadra che ha vinto la Serie A e quando vinci qualcosa significa sempre che ogni giocatore ha performato al suo massimo livello". Poi ha elogiato anche Conte: "Lui è un top class manager, ovunque è stato ha fatto bene quindi non sono affatto sorpreso. Mi ha fatto soffrire con Chelsea e Tottenham? Sì, ma vedremo domani…. Ho grande rispetto per mister Conte".