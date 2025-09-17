Juve-Dortmund, il gol è di Adzic! Il 4-4 è suo per tutto lo Stadium, un errore...Champions

Serata da ricordare (in tutti i sensi) quella tra Juventus e Borussia Dortmund, valida per la prima giornata della fase a campionato della Champions League. La partita, pirotecnica e ricca di emozioni, è terminata con un rocambolesco 4-4 . I bianconeri, sotto di due gol nel finale, sono riusciti a completare una clamorosa rimonta grazie alla rete di Vlahovic e al colpo di testa vincente del difensore Lloyd Kelly . Ma proprio quest’ultimo gol ha generato un siparietto curioso all’Allianz Stadium, diventato virale in rete nel giro di poche ore e con protagonista lo speaker dello stadio.

"Scusaci Kelly, abbiamo seguito lo speaker"

Infatti, nel momento dell’esultanza per il gol del definitivo pareggio, lo speaker dello stadio ha sbagliato il nome dell’autore della rete, annunciando a gran voce "VASILIJE!", mentre sul tabellone compariva il suo nome e numero. Il pubblico, trascinato dall’euforia e dalla suggestione dello speaker, ha seguito il coro gridando "Adzic!", convinto che fosse stato proprio il trequartista montenegrino a segnare. In realtà, a infilare la porta del Dortmund era stato il difensore inglese Kelly. Il momento, esilarante, è stato immortalato da molti tifosi sugli spalti e ha fatto subito il giro dei social, accompagnato dal commento: "Scusaci Kelly… eravamo talmente in estasi che al tuo gol abbiamo seguito lo speaker" seguito anche dalle emoji con le risate. Un momento che sicuramente ha fatto sorridere anche i diretti interessati, con lo stesso Adzic in gol pochi giorni fa nella vittoria contro l'Inter proprio in quella porta e sempre nel recupero.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE