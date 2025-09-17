Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Juve-Dortmund, il gol è di Adzic! Il 4-4 è suo per tutto lo Stadium, un errore...Champions

Succede di tutto al gol del pari bianconero, lo speaker trascina i tifosi. E Kelly se la ride
3 min
Juve-DortmundKellyAdzic
Juve-Dortmund, il gol è di Adzic! Il 4-4 è suo per tutto lo Stadium, un errore...Champions © Redazione/Aldo Liverani

Serata da ricordare (in tutti i sensi) quella tra Juventus e Borussia Dortmund, valida per la prima giornata della fase a campionato della Champions League. La partita, pirotecnica e ricca di emozioni, è terminata con un rocambolesco 4-4. I bianconeri, sotto di due gol nel finale, sono riusciti a completare una clamorosa rimonta grazie alla rete di Vlahovic e al colpo di testa vincente del difensore Lloyd Kelly. Ma proprio quest’ultimo gol ha generato un siparietto curioso all’Allianz Stadium, diventato virale in rete nel giro di poche ore e con protagonista lo speaker dello stadio. 

"Scusaci Kelly, abbiamo seguito lo speaker"

Infatti, nel momento dell’esultanza per il gol del definitivo pareggio, lo speaker dello stadio ha sbagliato il nome dell’autore della rete, annunciando a gran voce "VASILIJE!", mentre sul tabellone compariva il suo nome e numero. Il pubblico, trascinato dall’euforia e dalla suggestione dello speaker, ha seguito il coro gridando "Adzic!", convinto che fosse stato proprio il trequartista montenegrino a segnare. In realtà, a infilare la porta del Dortmund era stato il difensore inglese Kelly. Il momento, esilarante, è stato immortalato da molti tifosi sugli spalti e ha fatto subito il giro dei social, accompagnato dal commento: "Scusaci Kelly… eravamo talmente in estasi che al tuo gol abbiamo seguito lo speaker" seguito anche dalle emoji con le risate. Un momento che sicuramente ha fatto sorridere anche i diretti interessati, con lo stesso Adzic in gol pochi giorni fa nella vittoria contro l'Inter proprio in quella porta e sempre nel recupero.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions, i migliori video