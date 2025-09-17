Champions, avversarie Juve: Pafos e Bodo nella storia, arriva il primo punto

Storico primo punto per il Pafos di David Luiz che esce indenne da Atene dopo lo 0-0 in casa dell'Olympiakos. La squadra cipriota resiste per trequarti di gara in dieci uomini, complice il rosso estratto per doppia ammonizione a Bruno. La squadra greca domina in lungo e in largo senza trovare mai la via del gol: nel secondo tempo in campo anche Taremi che ha sostituito un impalpabile Strefezza. Nell'altro match del pomeriggio, lo Slavia Praga si fa rimontare in casa dal Bodo/Glimt, che conquista il primo punto della sua storia in Champions League proprio come i ciprioti: i cechi vanno avanti grazie alla doppietta di Mbodji (23° e 74°) per poi farsi recuperare il doppio vantaggio dalle firme di Bassi (78°) e Fet (90°). Da segnalare anche un rigore fallito dai norvegesi al minuto 54 con Hogh.