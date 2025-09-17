Conte, la sfida con Guardiola è già iniziata: "Napoli, alunni Champions a scuola dal maestro City"

MANCHESTER (Inghilterra) - Si prepara all'esordio in Champions League, il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico campione d'Italia ha parlato nella conferenza stampa della vigilia del big match contro il Manchester City di Guardiola. Una super sfida nella quale il Napoli affronterà anche il portierone azzurro, campione d'Europa in carica, Gigio Donnarumma. Conte ha presentato così il match dell'Etihad.
"Alunni che vengono a sfidare i maestri"
"Tornare in Inghilterra fa sempre piacere - ha esordito Conte - le esperienze come quelle con Chelsea e Tottenham ti rimangono dentro, il livello che c'è è molto alto. Allenare in Inghilterra è stata un'esperienza bellissima, sotto tutti i punti di visti. Tornare a Manchester nella più importante competizione europea è motivo d'orgoglio e soddisfazione, tornarci col Napoli dopo lo Scudetto. Andiamo ad affrontare una squadra che negli ultimi anni è stata protagonista assoluta, quindi stiamo parlando di un top club con un allenatore davvero top top. Ci arriviamo con grande umiltà, con lo scudetto sulla maglia, frutto di un'annata straordinaria. Ora vogliamo confrontarci in Europa in maniera molto umile. Ci consideriamo degli alunni che vengono ad affrontare dei maestri. E non credo che non sia una cosa ingiusta. Da parte nostra c'è voglia di capire, di confrontarci con queste realtà che sono molto importanti, molto forti".
"Nessuno può sottovalutare nessuno"
Sul match che attende i suoi, il tecnico del Napoli ha spiegato: "Se prendiamo l'esempio dell'anno scorso, fa capire un po' la difficoltà. L'anno scorso dopo otto partite lo stesso Manchester City e Real Madrid hanno dovuto fare lo spareggio. Questo fa capire il livello di difficoltà, che è alto. Nessuno può sottovalutare nessuno. Questo ha trasmesso il nuovo format della Champions League alle big europee, soprattutto a chi storicamente compete per vincere. Ci arriviamo con grande gioia, con grande entusiasmo". Un Napoli che dalla Premier ha preso McTominay la passata stagione, in questa estate Hojlund: "Al di là che vengono dalla Premier o da altri campionati, l'importante è che arrivino giocatori che possono dare una mano. Hojlund è arrivato con grande entusiasmo e grande voglia: non ha avuto fortuna allo United in questi due anni ma è un ragazzo di 22 anni con una carriera davanti. Ha dimostrato di avere potenzialità e basi con cui io dovrò essere bravo a lavorare. Come con Lucca e Ambrosino. So benissimo che la crescita del Napoli passa dalla crescita di ogni singolo calciatore".
Le considerazioni su McTominay e Hojlund
Sullo scozzese ha raccontato: "Lo conoscevo già, l'ho sfidato in Inghilterra per due volte. Conosco le grandi potenzialità di questo giocatore come McTominay e mi chiedevo come mai non dominasse in Inghilterra visto che aveva grandi possibilità. C'è stata la possibilità di portarlo a Napoli, onestamente ho pensato a primo impatto: 'Non ci credo! Può succedere davvero, ed è successo. Si sta divertendo con noi, per uno come lui, che è cresciuto nello United, forse hai bisogno di cambiare dopo tanti anni e provare un'altra esperienza. E' successo con noi e siamo super felici di averlo, è un calciatore fantastico e un grande uomo". Sull'ex Atalanta a proseguito: "a grandi potenzialità, ha soli 22 anni e ha una grande carriera davanti a sé. Penso che quando parlo con lui, io sento che è molto felice di fare questa nuova esperienza. Ora per me l'obiettivo è migliorarlo e farlo crescere per farlo diventare un grande attaccante".
"Avanti col progetto che state vedendo"
Conte ha poi aggiunto: "Noi dall'anno scorso abbiamo iniziato un processo coi ragazzi, da inizio stagione partimmo da alcune certezze. Almeno personalmente cercavo di dare una stabilità alla squadra che aveva subito tantissimi gol. Andiamo avanti con un progetto che prevede ciò che state vedendo. Abbiamo iniziato l'anno scorso e stiamo continuando a lavorare. Per continuare questo processo, dobbiamo continuare la strada che stiamo percorrendo. Snaturare la squadra non fa per me". Sulle condizioni di Meret: "Dopo la problematica di Firenze, che comunque c'era il rischio di creare un danno, un po' com'era successo a Neres prima della sosta, dove a volte ci sono situazioni dove è meglio non rischiare perché rischi di perderlo per un mese. Meret ha recuperato, si è allenato oggi con noi ed è a disposizione".
