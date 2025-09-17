Niente da fare per l’Atalanta sul campo dei campioni d’Europa nel primo turno della fase campionato della Champions League 2025-26. Il Psg di Luis Enrique, infatti, travolge 4-0 i nerazzurri: debutto con sconfitta per Juric nella massima competizione europea per club. Ai parigini bastano appena tre minuti dal fischio d’inizio per sbloccare l’incontro con la rete di Marquinhos, poi ci pensa l’ex Napoli Kvaratskhelia a raddoppiare al 39’. Barcola si fa parare un calcio di rigore da Carnesecchi prima dell’intervallo ma nella ripresa il Psg dilaga con il tris di Mendes e con il poker firmato da Ramos allo scadere. La partita del Parco dei Principi è stata anche caratterizzata da un'invasione di campo: un invasore solitario è entrato sul terreno di gioco al quarto d'ora del secondo tempo. L'arbitro ha fermato il gioco e sono entrati in campo gli uomini della sicurezza, ai quali il velocissimo invasore ha dato filo da torcere. E' stato poi trascinato via e la partita è immediatamente ripresa.
La classifica di Champions League
Il Bayern batte il Chelsea
Vittoria casalinga anche per Bayern Monaco e Liverpool, che debuttano ottenendo tre punti. I bavaresi battono 3-1 il Chelsea di Maresca in Germania: vantaggio dei padroni di casa con l’autorete di Chalobah, raddoppio di Kane su rigore, gol di Palmer al 29’ che accorcia le distanze per i Blues. Nella ripresa il definitivo 3-1 firmato da Kane, che trova la doppietta personale.
Succede di tutto a Liverpool
I Reds di Slot conquistano il successo ad Anfield Road con il punteggio di 3-2 in una partita ricca di emozioni. Uno-due micidiale dei campioni d’Inghilterra che al 6’ minuto di gioco sono già sul 2-0 grazie alle reti di Roberson e Salah. Nei minuti di recupero del primo tempo la rete di Llorente per i colchoneros, che avevano iniziato la partita con l’italiano Raspadori e l’ex Juve Nico Gonzalez titolari (entrambi sostituiti nella ripresa). Nel finale, poi, succede di tutto. Marcos Llorente trova il gol del 2-2 con un tiro al volo da fuori area. Incredibile curiosità: il centrocampista spagnolo ha segnato 7 reti complessive in Champions League e 4 di queste sono arrivate proprio sul campo del Liverpool (aveva già segnato una doppietta ad Anfield a marzo 2020). Il Liverpool, però, non molla e nei minuti di recupero segna la rete della vittoria con il colpo di testa vincente di Van Dijk su azione di calcio d'angolo. Beffato Simeone, che viene anche insultato dai tifosi di casa (anche con il gesto del dito medio), reagisce e viene espulso dal direttore di gara.