Niente da fare per l’Atalanta sul campo dei campioni d’Europa nel primo turno della fase campionato della Champions League 2025-26. Il Psg di Luis Enrique, infatti, travolge 4-0 i nerazzurri: debutto con sconfitta per Juric nella massima competizione europea per club. Ai parigini bastano appena tre minuti dal fischio d’inizio per sbloccare l’incontro con la rete di Marquinhos, poi ci pensa l’ex Napoli Kvaratskhelia a raddoppiare al 39’. Barcola si fa parare un calcio di rigore da Carnesecchi prima dell’intervallo ma nella ripresa il Psg dilaga con il tris di Mendes e con il poker firmato da Ramos allo scadere. La partita del Parco dei Principi è stata anche caratterizzata da un'invasione di campo: un invasore solitario è entrato sul terreno di gioco al quarto d'ora del secondo tempo. L'arbitro ha fermato il gioco e sono entrati in campo gli uomini della sicurezza, ai quali il velocissimo invasore ha dato filo da torcere. E' stato poi trascinato via e la partita è immediatamente ripresa.