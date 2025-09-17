Pio Esposito e il battesimo Champions: "Uso il fisico come in Serie B. Inter, ecco a chi mi ispiro"

Un esordio indimenticabile per Francesco Pio Esposito , l'attaccante dell' Inter ha debuttato in Champions League nel 2-0 contro l'Ajax commentando così il match ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine siamo al top del livello qui, ma quando scendo in campo cerco di portare le mie caratteristiche, punto sulle mie certezze. Uso il mio fisico, come in Serie B. Stasera è andata bene".

I modelli di Pio

Il modello per Pio: "A me piace tanto Dzeko, che ho avuto la fortuna di vedere in allenamento ad Appiano qualche anno fa quando ero in Primavera. Il suo stile, la capacità di fare gol... poi i miei compagni di reparto sono di livello mondiale, lo ha dimostrato Marcus oggi". E sul futuro: "Sto lavorando molto sull'esplosività e la rapidità nei primi passi. E la presenza in area. Posso migliorare in tutto, sono giovane, ho margini di miglioramento. I punti di forza la protezione del pallone, nel far giocare la squadra".

La telefonata con Sebastiano

Ad Amazon Prime Video ha proseguito: "Sono contento della prestazione, innanzitutto della squadra che è tornata a vincere, ma anche della mia. Cerco sempre di portare il mio gioco e le mie certezze a tutti i livelli e credo di esserci riuscito abbastanza bene, sono molto contento". Alla fine la diretta telefonica con il fratello Sebastiano che ha detto: "Complimenti per la partita, mi sono venuti i brividi".