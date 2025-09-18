Agnelli e Bonucci, reunion Juve da Champions: l'incontro in Olanda scatena i tifosi

L'avventura in Champions League dell' Inter è iniziata nel migliore dei modi, con la vittoria per 2-0 sull' Ajax firmata da Marcus Thuram. La partita, disputata alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, ha però visto due ospiti speciali d'eccezione ovvero Andrea Agnelli e Leonardo Bonucci . I due sono infatti stati visti da alcuni tifosi all'interno dello stadio mentre si salutavano dopo aver condiviso diversi anni di dominio in Serie A con la Juve .

Ajax-Inter, ci sono anche Agnelli e Bonucci

Le immagini di Andrea Agnellli e Leonardo Bonucci all'interno della Johan Cruijff ArenA sono state condivise sui social da alcuni tifosi, che hanno immortalato l'incontro tra due dei simboli più importanti della Juventus dei nove scudetti consecutivi. La presenza dell'ex difensore non è comunque una grande sorpresa per via del suo nuovo ruolo all'interno dello staff dell'Italia di Rino Gattuso. Più particolare invece quella dell'ex presidente bianconero che ha riassaporato una notte di Champions League dopo aver lasciato la carica di numero uno della Juventus nel novembre 2022. L'incontro ha comunque suscitato diverse reazioni tra i tifosi, che hanno espresso la loro nostalgia soprattutto nei confronti di Agnelli: "Mi manca come l'aria", o "Il Pres", o ancora "Manchi".