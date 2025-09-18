Yildiz-Adeyemi, il siparietto dopo l’1-1 svelato: cosa si sono detti durante Juve-Dortmund

L'incredibile 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund nella prima giornata del girone di Champions League ha avuto tra i protagonisti Kenan Yildiz e Karim Adeyemi . Entrambi sono tra i calciatori più importanti delle loro rispettive squadre e lo hanno dimostrato realizzando dei grandissimi gol. Un botta e risposta a distanza di pochi minuti che ha acceso un dialogo a centrocampo, catturato dalle telecamere. I due si conoscono infatti molto bene, come svelato dall'attaccante tedesco nel post partita.

Yildiz-Adeyemi, la rivelazione sul siparietto

Subito dopo il gol del momentaneo 1-1 realizzato da Yildiz, c'è stato un dialogo a centrocampo tra il numero dieci bianconero e Karim Adeyemi. Inizialmente si poteva pensare ad un piccolo momento di tensione, visto anche il momento della partita. In realtà però le cose erano ben diverse, come svelato dall'attaccante del Borussia Dortmund nel post partita a Prime Video: "Ci conosciamo, andavo a scuola con lui. Era più giovane di me, un bravo ragazzo e un ottimo calciatore. Io ho segnato, lui ha segnato, e poi ci siamo fatti uno scherzetto. Gli ho detto di non segnare più gol e di non correre all'indietro. Questo è il calcio, vado molto d'accordo con lui". Una versione confermata anche dallo stesso numero dieci della Juve: "Erano solo alcune battute in turco, lui conosce qualche parola. Credo che a volte si senta meglio di me. Facevamo la stessa scuola a Unterhaching. Io ero in quinta elementare, lui in decima (seconda superiore, ndr). La gente lo ammirava, era un po' un modello a quei tempi".