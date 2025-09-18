Aspettando Pogba, tracollo Monaco in Belgio. Grimaldo e un autogol salvano il Leverkusen

Tra Copenaghen e Bayer Leverkusen è successo di tutto, è 2-2 alla fine . Pareggio scoppiettante, esaltante in una gara soporifera nella prima frazione ed elettrizzante nei minuti finali. All'87' il gol di testa Robert, il primo in Champions League , avrebbe potuto consegnare al Copenaghen la vittoria, dopo esser stato in vantaggio nel primo tempo. Ma al 92’ uno sfortunato autogol di Hatzidiakos , che nel tentativo di spazzare la palla dopo un cross la manda nella propria porta, consegna il pareggio ai tedeschi. Così un punto per parte. Il Bruges passeggia sul Monaco , fa poker nei confronti di una squadra lontana dalla condizione migliore e in attesa di Pogba che, a detta del suo tecnico Hutter , è prossimo al rientro in campo. Si pensa possa esser convocato già dal prossimo turno di Ligue 1.

Copenaghen - Bayer Leverkusen, la cronaca della partita

Il Copenaghen parte molto forte. Passano 9’ ed è subito gol. A sbloccarla è lo svedese Jordan Larsson, figlio di Henrik, tiro di sinistro da centro area, palla indirizzata nell'angolo basso a destra con assist di Elias Achouri. Il Bayer Leverkusen non riesce a uscire, in difficoltà nella manovra, fino al 20’. Poi cresce minuto dopo minuto, ma non crea grossi pericoli, tranne una punizione dello specialista Grimaldo, che finisce alta di poco. Copenaghen che sfiora il 2-0 in un paio di occasioni, soprattutto al 43' con Youssoufa Moukoko, da dentro l’area il suo tiro termina tra i guantoni del portiere avversario al termine di un primo tempo ben giocato. Al 75' conclusione fantastica di Diakhon che trova il fondo della rete. Patrik Schick ha una grande opportunità da distanza ravvicinata. Riflessi strepitosi e parata di gran classe da parte del portiere. Poi Ben Seghir si smarca in direzione della porta e chiama, energicamente, la palla al suo compagno di squadra. Riceve un fantastico assist e lascia partire un missile dal limite dell’area, ma colpisce in pieno il palo destro. All’82 è pareggio. Grimaldo con una grande punizione fa 1-1. Tira la palla a giro con un colpo tecnicamente perfetto che va all'incrocio destro. Passano cinque minuti arriva la rete di Robert per il 2-1 e poi l’autorete del Copenaghen per il definitivo 2-2.