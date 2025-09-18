Super Rashford trascina il Barcellona: Newcastle ko. Manita Eintracht, poker Sporting

Esordio vincente per il Barcellona, che supera un ottimo Newcastle nell'incontro valido per la prima giornata di Champions League. Al St. James Park, i blaugrana - già reduci dal 6-0 sul Valencia in campionato - si impongono con il finale di 2-1, trascinati dalla doppietta di Marcus Rashford (58', 67'): di Anthony Gordon la rete dei Magpies (90'). Il prossimo appuntamento in Europa di Hansi Flick prevede la sfida interna contro il Psg campione in carica - che al debutto ha superato l'Atalanta per 4-0 - in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 21. Lo stesso giorno, Sandro Tonali e compagni affronteranno invece l'Union Saint-Gilloise in trasferta: appuntamento alle ore 18.45.

Newcastle-Barcellona: il racconto della partita

È il Newcastle a creare il primo pericolo con Elanga che al 6' mette in mazzo un pallone su cui Gordon non arriva per millimetri. Non passa molto che Barnes chiama in causa Garcia dopo uno scambio con Tonali: conclusione parata. Pochi minuti prima, il centrocampista inglese si era involato in un uno contro uno con il portiere blaugrana venendo però pescato in fuorigioco. Reagisce allora il Barcellona con la gran giocata di Rashford, che sfonda in area e batte a rete senza però inquadrare la porta. Si torna allora dall'altra parte del campo con Garcia che nega il vantaggio ai padroni di casa con un grandissimo intervento su Barnes. Superata la mezz'ora, gli ospiti prendono le redini del gioco, tornando all'attacco dapprima con il tiro deviato sul fondo Rashford e poco dopo con la traversa colpita da Raphinha su calcio di punizione. Nella ripresa, l'ex United sblocca le marcature al 58' raccogliendo di testa il cross di Kounde e gelando i Magpies nel loro momento migliore. Ma non finisce qui. Al 67', Rashford firma la doppietta con un splendido destro dal limite dell'area su cui Pope non può nulla. Il Newcastle subisce il contraccolpo e prova a rientrare in partita solamente al 74' con il sinistro Guimaraes bloccato da Garcia. Nel finale, Fermin Lopez sfiora la traversa al termine di un contropiede fulmineo dei blaugrana. Nel finale, i padroni di casa accorciano le distanze con Anthony Gordon e ci provano dalla distanza con Tonali, ma al triplice fischio sono gli ospiti a festeggiare i primi 3 punti nella classifica unica.

Champions League, 1ª giornata: gli altri risultati

Tra gli altri risultati di giornata, l'Eintracht Francoforte rimonta in casa il Galatasary con il finale di 5-1. Un risultato che ha conosciuto le 2 autoreti di Davison Sanchez (37', aut.) e Wilfried Singo (45'+4') intervallate dalla marcatura di Can Uzun (45'+2'): di Jonathan Burkardt (66') e Ansgar Knauff (75') le altre reti. Ospiti a segno invece con Yunus Akgun (8'). Bene anche lo Sporting Lisbona, che si aggiudica la sfida interna con i kazaki del Kairat Almaty - giunti all'Alvalade dopo 9 ore di volo - grazie alle reti di Francisco Trincao (44', 65'), Alisson Santos (67') e Geovani Quenda (68'): nel finale il gol degli ospiti firmato Edmilson (86'). Esordio amaro invece per il Napoli di Antonio Conte, che rimasto in 10 al 20' minuto si arrende per 2-0 all'Etihad Stadium.