"Haaland può diventare il migliore della storia in Champions": Guardiola senza limiti. E su Conte...

"Le squadre di Conte sanno difendere bene, se la mia squadra rimane in 10 non sa fare una prova come il Napoli resistendo così. Non abbiamo fatto un calcio noioso, ma con l'intenzione di fare gol. Dopo aver sbloccato la partita, è stato più facile. Felici per la vittoria, ma ancora la strada è lunga". Così Pep Guardiola commenta l'esordio in Champions League, che ha visto il Manchester City imporsi per 2-0 sul Napoli rimasto in 10 uomini - ma mai arresosi - al 21' minuto del primo tempo in seguito all'espulsione diretta di Giovanni Di Lorenzo che ha costretto Antonio Conte a togliere Kevin De Bruyne dal suo vecchio terreno di gioco al suo primo ritorno a Manchester: decidono l'incontro Erling Haaland (56') e Jeremy Doku (65'). Un risultato che segue il successo nel derby in Premier League e che precede il prossimo impegno nell'agenda dei Citizens, che il 21 settembre affronteranno l'Arsenal all'Emirates Stadium. Il calendario europeo prevede invece la trasferta al Louis II contro la formazione di Adolf Hutter - che alla prima è uscita sconfitta dal campo del Brugge - in programma mercoledì 1 ottobre. Queste le parole del tecnico: "I 50 gol di Haaland? Sono tutti di un altro mondo, avere Erling là davanti ci dà tanta fiducia. Abbiamo iniziato bene, complimenti ai ragazzi. De Bruyne ? Mi auguro di vederlo adesso - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Quello che Kevin ha fatto durante 10 e più anni voi non lo potete capire, vincere quello che abbiamo vinto senza di lui sarebbe stato impossibile. L'amore della tifoseria per lui si è visto oggi, peccato che non abbia giocato ma ha sentito l'affetto del pubblico".

Guardiola: "Haaland come Lewa e CR7"

"Sono molto contento per questa gara contro un avversario che è sempre complicato affrontare, restare lucidi era determinante - ha aggiunto in conferenza stampa - . Negli spazi stretti Doku è rapidissimo, si è creato le sue chance e ha trovato il gol. I 50 gol di Haaland in Champions? Siamo fortunati ad averlo con noi. Ci sono campioni straordinari come Lewandowski e Cristiano Ronaldo che hanno segnato tantissimo e lui sta facendo lo stesso, è incredibile. Se mantiene questa media può davvero diventare il miglior marcatore della storia della Champions League. Rodri? Sta bene, è stato lui a chiedere la sostituzione. Foden ha dato una mano enorme, ha giocato vicino a Haaland come nell’anno in cui abbiamo vinto il campionato. Siamo molto soddisfatti, lui è felice e lo dimostra: è un talento puro. Foden? Non bisogna mettergli addosso troppa pressione. Tutti nella vita hanno bisogno di sentirsi apprezzati, amati. Lui deve sentirsi protetto e sostenuto in ogni ambito. Poi in campo dà le risposte. Nico O’Reilly? Già l’anno scorso aveva mostrato la sua qualità. Può ricoprire 3-4 ruoli, anche se inizialmente aveva qualche limite dopo l’uscita dal vivaio. È cresciuto molto nell’uno contro uno e nella gestione del pallone. Domani faremo una bella passeggiata. Serve recuperare energie e riposarci in vista di domenica. Il Calendario? Meglio non parlare. Abbiamo giocato stasera e dovremo farlo ancora domenica"

Foden: "Napoli da incubo. De Bruyne una leggenda"

Anche Phil Foden, autore dell'assist per il colpo di testa di Halaand che ha sbloccato le marcature, ha fatto il punto sul successo alla prima di Champions: "È un inizio perfetto, l'avversario era molto difficile da affrontare - ha dichiarato a Tnt - . Gli azzurri sono una squadra da incubo da battere, lo abbiamo visto oggi. La loro struttura, come si mantengono, lasciano spazi minimi. Si tratta di saper passare la palla al momento giusto e cercare di rompere le linee. Penso che siamo stati piuttosto intelligenti, non abbiamo concesso troppe palle perse in zone difficili. Nel complesso, una prestazione solida. La palla per Haaland? Farà sempre quella corsa. So già che è lì prima ancora che io giochi la palla. Si tratta solo di trovare quella connessione. Spero che possa segnare più gol e che io possa fare altri assist. Sembra che stia battendo ogni record esistente. È qualcosa di inaudito quello che fa alla sua età, nessuno batterà i record che batterà lui se continuerà a giocare come sta giocando. Abbiamo molto bisogno di lui in questa stagione, è incredibile. Doku? Sta giocando davvero bene. Penso che sia probabilmente nella sua forma migliore da quando è al City. Ha un uno contro uno incredibile, ha forza per mantenere il possesso. Doveva solo rallentare nell'ultimo terzo di campo, ha sicuramente migliorato questo aspetto con i suoi gol e assist. De Bruyne? Una leggenda del nostro club. Non posso ringraziarlo abbastanza per quello che ha fatto per il City e per i trofei che ci ha fatto vincere. Resterà per sempre una leggenda qui!".