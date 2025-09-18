"Conte stratega e arriva lo stadio": De Laurentiis esalta Napoli, "tutti a vedere il film Scudetto"

Tra campionato e Champions. Con lo scudetto sul petto a Manchester a testa alta. Il patron del Napoli , Aurelio De Laurentis , fa una panoramica della sua squadra che sta disputando in terra inglese la prima in Champions League di questa stagione. "Siamo partiti bene in campionato. È la terza volta che veniamo a Manchester. Ci auguriamo di fare una bellissima prestazione per onorare la maglia. Dobbiamo giocarcela con sentimento e ardore, sperando che vada come vogliamo. Confido nelle capacità di Antonio Conte e della nostra squadra". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, del presidente del Napoli. "È stato importante che Conte abbia assorbito la passione che corre per le vie di Napoli. Antonio è stato bravo a rimescolare le carte, può anche essersi inquietato per la cessione di Kvaratskhelia , ma dovevo assecondare le richieste del giocatore e dell'agente. Alla fine è andata bene lo stesso”.

Entro quattro anni centro sportivo e stadio

Poi il numero uno del club campano parla dei progetti centro sportivo e nuovo stadio. "Nei prossimi quattro anni dobbiamo pensare a costruire il nuovo centro sportivo e il nuovo stadio, in modo da completare un ciclo di crescita iniziato 21 anni fa. Dobbiamo stare attenti al calcio inglese e a quello arabo, che attualmente sono avanti a noi. In Italia, Francia, Germania e Spagna si fatica a crescere". Sul film Ag4 in uscita il 24 settembre ha detto: "Abbiamo lavorato duramente per tutto l'anno facendo tesoro del successo che stavamo raggiungendo. Giravamo in continuazione scene e interviste in modo tale da rendere le emozioni dell'anno del quarto scudetto. E' una pellicola che prenderà per mano i tifosi. Uscirà mercoledì 24 e invito tutti i napoletani a vederla per ripercorrere le tappe della scorsa stagione".