Conte, un rosso taglia le gambe: De Bruyne subito fuori, il Napoli cade in 10 a Manchester

Le notti che ti fanno grandi, che dividono i buoni giocatori dai campioni, quelle nelle quali si scoprono energie che non si pensava di avere, dove si fa il salto di qualità: il Napoli di Conte a Manchester si presentava con la determinazione del suo tecnico, lo Scudetto sul petto e la voglia di fare una partita da protagonista, ma è finita come peggio non si poteva. Venti minuti, tanto è durato il confronto alla pari, poi l'intervento di Di Lorenzo da ultimo uomo su Haaland ha lasciato i campioni d'Italia in 10 e in completa balia del Manchester City, che alla fine ne mette due alle spalle di Milinkovic-Savic dopo oltre un'ora giocando a gatto col topo con il pullman parcheggiato dal tecnico italiano davanti alla propria area.

L'espulsione ha letteralmente tagliato le gambe a De Bruyne e compagni, con il belga ad accomodarsi in panchina subito dopo l'episodio: un sacrificio (per far entrare Olivera) che era valso almeno chiudere il primo tempo sullo 0-0 ma che nella ripresa - complice anche un'accettazione più o meno passiva dell'inesorabilità della sconfitta - è stato vanificato dalle reti di Haaland e Doku. Emblematica sicuramente la seconda sostituzione di Conte: per la squadra, che già aveva Hojlund abbandonato davanti e Politano unico a cercare di cantare e portare la croce anche in attacco, vedere uscire proprio Politano per fare entrare un altro difensore (Juan Jesus) è stato un chiaro segnale di resa. Subito dopo infatti è arrivata la giocata Foden-Haaland con colpo di testa a scavalcare un Milinkovic-Savic fino a quel momento insuperabile, a stretto giro poi anche il raddoppio di Doku al termine di una grande giocata personale. A quel punto Conte ha chiaramente pensato al campionato, tirando via Anguissa, Hojlund e Lobotka: la spina dorsale praticamente, lasciando Neres a fare l'estemporanea prima punta in una serata completamente da dimenticare.