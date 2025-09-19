Szczesny, maturità da campione: "Lui è incredibile. Il mio ruolo è questo"

Il Barcellona comincia nel migliore dei modi il suo cammino in Champions League, imponendosi su un campo ostico come quello del Newcastle . La squadra catalana ha mostrato compattezza e cinismo, guidata da un ispirato Marcus Rashford , autore di una doppietta decisiva che ha garantito i primi tre punti nel girone. Tra i pali ha trovato spazio Joan Garcia , preferito all'esperto Wojciech Szczesny . Una scelta tecnica coerente con la linea tracciata dal club, sempre più orientato verso un ricambio generazionale.

Szczesny: “Garcia ha un potenziale incredibile”

Nonostante sia rimasto in panchina per tutta la durata del match, Wojciech Szczesny ha dimostrato ancora una volta grande professionalità e spirito di squadra. Al termine della gara, l'ex portiere della Juventus ha parlato apertamente del suo nuovo ruolo all'interno del gruppo, focalizzandosi sul talento di Joan Garcia: "Sono un sostituto e, salvo sorprese, continuerò a esserlo. Il mio ruolo in questa stagione è quello di preparare Joan García nel miglior modo possibile per le partite. Penso che sia un portiere con un potenziale incredibile, che è già tra i migliori d'Europa". Una dichiarazione che evidenzia il grande rispetto e la fiducia di Szczesny nei confronti del giovane estremo difensore, indicato come una delle future certezze tra i pali blaugrana.

L’esperienza al servizio del gruppo

Szczesny ha poi approfondito ulteriormente la sua posizione, mostrando maturità e una visione chiara del contributo che può dare alla squadra, anche fuori dal campo: "Sono molto orgoglioso di ricoprire questo ruolo, poiché ero preparato fin dalla firma del mio nuovo contratto. E non sono deluso. A Joan manca l'esperienza ai massimi livelli, e questo è qualcosa che deve consolidare. Cercherò di aiutarlo a mantenere un livello costante per tutta la stagione. Non è facile giocare ogni tre giorni sotto così tanta pressione. È qualcosa che deve imparare a fare. Non vedo l'ora di contribuire al suo successo". Parole che confermano come il portiere polacco stia interpretando il proprio ruolo con grande senso di responsabilità, offrendo un esempio prezioso per i più giovani e aiutando a costruire un futuro solido per il Barcellona.