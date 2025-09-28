"Ora battiamo la Juve", spauracchio Villarreal e Marcelino spavaldo: è già Champions!

Marcelino: "Nel secondo tempo siamo stati superiori all’Athletic"

Dopo il successo contro l’Athletic Bilbao, il tecnico del Villarreal Marcelino ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni dei media, evidenziando le difficoltà iniziali e la reazione determinante nella ripresa: "Nel primo tempo eravamo troppo allungati e disorganizzati. Abbiamo permesso loro di dominarci nella nostra metà campo. Eravamo in ritardo nei contrasti e lenti nelle reazioni, il che ha dato all’avversario il controllo del gioco", ha spiegato l’allenatore spagnolo. Nonostante alcune occasioni create, Marcelino ha ammesso che "le sensazioni non erano buone", ma ha sottolineato come la squadra abbia saputo cambiare volto grazie agli aggiustamenti dell’intervallo: "Abbiamo sistemato le cose e siamo stati superiori all’Athletic. Abbiamo creato occasioni e tenuti lontani dalla nostra porta". Il tecnico ha anche voluto elogiare il pubblico, sempre più partecipe e determinante: "Sono molto felice e grato ai tifosi per il modo in cui ci hanno sostenuto. Stanno creando un’atmosfera fantastica. Sentirli partecipi con la squadra ci dà una spinta in più. Voglio ringraziarli, così come ringrazio i giocatori, che hanno saputo cambiare marcia nel secondo tempo".

Juventus nel mirino: "Sarà dura, ma abbiamo ambizione e qualità"

L’attenzione di Marcelino poi si sposta sull’impegno europeo: mercoledì il Villarreal ospiterà la Juventus per la seconda giornata della fase campionato, e il tecnico non nasconde l’ambizione del gruppo: "Ora vogliamo battere la Juve. Ci aspettiamo una grande atmosfera e chiediamo ancora una volta l’aiuto dei tifosi", ha sottolineato. Consapevole del valore dell’avversario, Marcelino ha comunque fiducia nelle potenzialità della sua squadra: "È molto difficile battere una squadra di quel calibro, ma questo gruppo ha l’ambizione, l’entusiasmo e le capacità per riuscirci". Una dichiarazione di intenti chiara, che riflette la determinazione di un Villarreal che non vuole porsi limiti. Con il sostegno del pubblico e l’entusiasmo ritrovato, il sottomarino giallo è pronto a sfidare una delle big d’Europa.