Juric pronto al Brugge: "L'Atalanta vuole riscattarsi. Lookman? Si sta allenando"

BERGAMO - L' Atalanta scenderà in campo martedì in casa contro il Club Brugge per la seconda giornata della Champions League. L'allenatore della Dea Ivan Juric ha parlato nella conferenza stampa della vigilia sottolineando la voglia di riscatto dopo il ko al debutto: "Vogliamo riscattarci subito e lottare fino in fondo. Domani daremo tutto per portare a casa la vittoria"

Crescita offensiva

"L’idea sarebbe quella di avere tutti a disposizione, cercando di vincere senza però sovraccaricare i ragazzi. Stanno bene e sono fiducioso. In fase offensiva siamo migliorati molto, ma senza compattezza difensiva non si ottiene nulla. Con la Juve tutta la squadra ha dimostrato grande spirito di sacrificio"

Brugge, le insidie

"È una squadra solida e ben organizzata. Non vivono un periodo di particolare stanchezza, il campionato è ancora lungo. A volte, giocare più spesso può persino essere un vantaggio. Sono una squadra che non molla mai, compatti e sempre pronti a giocarsela alla pari. Lo dimostra la partita contro il Monaco"

Su Lookman

"Si allena con noi già da un po’, ma la scelta definitiva la farò solo domani"

Sull'ambiente

"A Torino ci è mancato il supporto dei nostri tifosi nelle trasferte, è stato un vero dispiacere. Domani invece mi aspetto un clima caldo, con la nostra gente vicina alla squadra per spingerci nei momenti decisivi"

Sugli infortuni

"Gli stop pesano, certo, ma chi è stato chiamato in causa ha risposto presente. Per un allenatore è un segnale enorme: significa che anche quando non giocano, i ragazzi si allenano con serietà. Non vedo l’ora di avere di nuovo tutti a disposizione e spero che dopo la sosta si possa recuperare qualche pedina importante"