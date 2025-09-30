Il Real Madrid in Kazakistan: che attesa ad Almaty per la Champions, 250mila richieste di biglietti!

In Kazakistan non si parla d’altro: Kairat-Real Madrid è diventata la partita del secolo. L’arrivo dei Blancos ad Almaty ha scatenato scene di entusiasmo senza precedenti: folla oceanica all’aeroporto, stadio Ortalyq già sold-out e prezzi dei biglietti alle stelle. La febbre Champions ha travolto il Paese, con oltre 250mila richieste per un impianto da soli 23mila posti e tifosi pronti a sacrificare interi stipendi pur di vedere i campioni del Real.

Kairat-Real Madrid, un Paese intero in delirio

Quando l’aereo del Real Madrid è atterrato ad Almaty, la scena sembrava quella di un’udienza papale o dell’arrivo di un capo di Stato. Centinaia di tifosi hanno gremito l’aeroporto, famiglie intere con bambini in braccio e giovani con sciarpe e bandiere hanno salutato i campioni blancos con cori e applausi. In un Paese abituato a vivere il calcio con passione locale, l’arrivo della squadra più titolata d’Europa ha assunto i contorni di un evento storico, destinato a rimanere nella memoria collettiva.

Il teatro di questa sfida sarà lo stadio Ortalyq, con i suoi 23mila posti che oggi sembrano minuscoli rispetto all’incredibile domanda: il numero esagerato di persone che hanno tentato di acquistare un biglietto ha mandato in tilt i sistemi di prenotazione online. Per molti kazaki non ci sarà spazio sugli spalti, ma l’orgoglio di ospitare il Real Madrid resterà intatto.

Prezzi stellari, sacrifici enormi e un’eco che arriva fino in Cina

La corsa al biglietto ha scatenato un’impennata dei prezzi senza precedenti: in poche ore i tagliandi sono arrivati a costare fino a 250mila tenge, quasi 400 euro. Una cifra enorme se rapportata al salario medio del Paese, che si aggira poco sopra i 600 euro al mese. In altre parole, un tifoso kazako deve spendere oltre metà stipendio per assistere a questa sfida. Eppure, la febbre Champions non conosce ostacoli: in tanti hanno deciso di fare il sacrificio pur di vedere dal vivo stelle come Vinícius Júnior, Bellingham e Modrić.

L’eco di questo match non si ferma ai confini del Kazakistan. Dalla vicina Cina, approfittando della libera circolazione senza visto, centinaia di appassionati hanno deciso di raggiungere Almaty per essere presenti a un appuntamento che non è solo sportivo, ma sociale e mediatico. Per il Real Madrid, abituato al Bernabéu e alle grandi capitali europee, sarà un’esperienza unica: giocare in un contesto più piccolo, ma intriso di passione, con un’intera nazione che sogna di vivere la propria notte di gloria.