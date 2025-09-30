Conte: "Napoli dominante col Milan. De Bruyne, patti chiari". Poi il siparietto: "Parlate ora"

Antonio Conte ha analizzato la sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, toccando tanti punti con la sua solita enfasi. Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza della partita, il poco tempo a disposizione per prepararla e la necessità di reagire subito dopo il ko contro il Manchester. Non mancano i dubbi di formazione, legati alle condizioni di Spinazzola e Olivera , con una possibile sorpresa in quel ruolo, mentre sul fronte disciplinare l'allenatore dei partenopei ha voluto chiarire la gestione dei comportamenti nello spogliatoio e il caso De Bruyne . Poi in conferenza stampa il mister ha approfondito anche altre tematiche , ritornando anche sulla sfida contro il Milan.

Conte carica il Napoli verso lo Sporting

“È assolutamente una partita importante, contro un’ottima squadra, campione di Portogallo la scorsa stagione. Insieme a Porto e Benfica rappresenta l’élite del campionato. Alla prima contro il Manchester abbiamo perso, anche se condizionati dall’espulsione di Di Lorenzo dopo 16 minuti. Ora dobbiamo prepararci velocemente, perché siamo rientrati tardi da Milano e il tempo è poco”. Il tecnico ha sottolineato però come il Napoli abbia tratto lezioni dalla sconfitta: “La partita l’abbiamo analizzata bene. Rispetto alle due gare vinte l’anno scorso col Milan, secondo me questa volta abbiamo fatto meglio, dominando. Però siamo stati meno attenti in alcune situazioni difensive: dobbiamo migliorare perché sui loro gol si poteva fare molto meglio” - ha spiegato Conte.

Elmas terzino e il caso De Bruyne

Sul fronte formazione, le condizioni di Spinazzola e Olivera tengono in apprensione lo staff: “Ieri hanno lavorato a parte, vedremo oggi. Speriamo. Se c’è da rischiare, bisogna farlo perché non abbiamo grandi alternative. Potrebbe essere Elmas adattato terzino, ma se serve rischieremo uno dei due o entrambi. Se ci siamo chiariti con De Bruyne? Non è un discorso legato a un singolo, come De Bruyne. Chi mi conosce sa come affronto certi comportamenti: a volte bisogna ribadire concetti chiari al gruppo. Una volta si concede, la seconda non più". Poi sulla partita: "Noi vogliamo vincere, ma bisogna vedere se anche lo Sporting è d’accordo su questa linea”. In conferenza ha poi approfondito tutto...