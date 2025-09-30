Liverpool, Chiesa non convocato contro il Galatasaray: Slot svela il motivo

Il Liverpool fa visita al Galatasaray nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, con fischio d'inizio stasera alle 21 al Rams Park Stadyumu di Istanbul. Reduce dal gol nella scorsa giornata di campionato contro il Crystal Palace , Federico Chiesa non è stato convocato per la trasferta in Turchia . Una notizia che potrebbe lasciare dei dubbi, dal momento che l'ex bianconero è stato inserito in lista Champions dopo il grave infortunio di Giovanni Leoni . Ma allora perché non farà parte della partita? Ne ha parlato l'allenatore dei Reds Arne Slot in conferenza stampa.

Problema fisico per Chiesa

Slot ha rivelato che dietro l'esclusione di Chiesa c'è un lieve problema fisico: "Ha avuto un piccolo fastidio nell'ultima partita contro il Palace. Ha provato in allenamento, all'inizio era in campo ma non ha potuto terminare la sessione, per questo abbiamo deciso di non convocarlo perché tra pochi giorni abbiamo il Chelsea", ha spiegato il tecnico, che dunque preferisce non rischiare l'esterno offensivo italiano e preservarlo per la sfida di Stamford Bridge, in programma sabato 4 ottobre alle 18:30. Una partita da non sbagliare per il Liverpool, poiché dopo la sconfitta allo scadere con il Crystal Palace, l'Arsenal si è avvicinato a -2 dalla vetta. In caso di risultato negativo anche contro i Blues, i Gunners, che poche ore prima ospitano il West Ham, potranno tentare il sorpasso in classifica. Prima però c'è un Galatasaray in cerca di riscatto dopo il pesante ko per 5-1 con l'Eintracht Francoforte nella prima giornata di Champions.