Juve, i convocati contro il Villarreal: la decisione su Bremer e Thuram

Le scelte di Igor Tudor in vista della seconda giornata di Champions League: c'è anche un rientro
3 min
juveBremerThuram
Juve, i convocati contro il Villarreal: la decisione su Bremer e Thuram© TVMV-Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas

La Juventus si prepara alla seconda sfida della League Phase di Champions League contro il Villarreal con alcune scelte di gestione importanti da parte di Tudor. Il tecnico bianconero ha infatti deciso di non rischiare né Bremer né Thuram, entrambi usciti acciaccati nell'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta. Il difensore brasiliano ha un fastidio alla zona mediale del ginocchio sinistro, mentre per il centrocampista francese persiste un indolenzimento al polpaccio. Dopo il lavoro a parte nei giorni scorsi, Bremer è rientrato oggi in gruppo, mentre Thuram ha fatto solo un test. Pur non accusando infortuni gravi, lo staff medico e tecnico ha optato per una scelta prudente: entrami a riposo, sperando di ricevere belle notizie in vista del big match di domenica contro il Milan allo Stadium.

Juve, torna Conceicao

I bianconeri per risolvere le partite complicate hanno bisogno di estro e il rientro importante di Conceicao va in questa direzione, finalmente ristabilito dopo i problemi fisici. Il giovane esterno offensivo torna così a disposizione per rinforzare il reparto. Restano ancora indisponibili Arkadiusz Milik e Fabio Miretti, entrambi ai box da inizio campionato (il polacco da giugno del 2024). La Juve si affida dunque al proprio collettivo, forte di una rosa profonda e qualitativa, per affrontare un Villarreal ostico e in forma, in una trasferta che potrebbe già pesare nell’economia del nuovo format europeo.

Villarreal-Juve, i convocati di Tudor

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, McKennie

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David

​​​​​

 

 

