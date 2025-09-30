Juve, i convocati contro il Villarreal: la decisione su Bremer e Thuram

La Juventus si prepara alla seconda sfida della League Phase di Champions League contro il Villarreal con alcune scelte di gestione importanti da parte di Tudor. Il tecnico bianconero ha infatti deciso di non rischiare né Bremer né Thuram, entrambi usciti acciaccati nell'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta. Il difensore brasiliano ha un fastidio alla zona mediale del ginocchio sinistro, mentre per il centrocampista francese persiste un indolenzimento al polpaccio. Dopo il lavoro a parte nei giorni scorsi, Bremer è rientrato oggi in gruppo, mentre Thuram ha fatto solo un test. Pur non accusando infortuni gravi, lo staff medico e tecnico ha optato per una scelta prudente: entrami a riposo, sperando di ricevere belle notizie in vista del big match di domenica contro il Milan allo Stadium.