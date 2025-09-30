Cabal, messaggio a Tudor: "Juve, voglio giocare. Champions? Quando senti la musichetta..."

"Sono contento per il gol (contro l'Atalanta, ndr), è stata una bella emozione e spero di farne ancora di più". Così Juan Cabal , difensore della Juventus , ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal . "Se preferisco giocare in difesa da terzo o quinto? A me piace giocare, decide il mister, mi piacciono entrambe le posizioni. Sono pronto". Poi sulla sfida con gli spagnoli: "Sarà una gara difficile, dovremo essere attenti.Sappiamo che affrontiamo una squadra forte e in Champions vogliono vincere tutti". Cabal è poi intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Igor Tudor : “Sono tranquillo, parlo tanto con il mister: se inizio va bene, se non lo faccio va bene comunque aiutare la squadra, dare quello che sono io come giocatore e persona. Lo stop mi è servito tanto per crescere, ho imparato tanto. Ora voglio solo aiutare la squadra e vincere sempre. Gioco avanti (ride, ndr). Preferisco sempre giocare, da braccetto o da quinto io voglio giocare” ha detto il calciatore.

Le parole di Cabal in conferenza

Sul Villarreal: “Sappiamo che una squadra forte, sarà una bella partita da giocare: loro devono preoccuparsi di noi come noi di loro. Sappiamo che hanno iniziato bene il campionato ma tutte le partite sono diverse e difficili”. Poi, sui troppi impegni ravvicinati e sulla Champions: “Non pensiamo alla stanchezza, non c'è. Quando vieni qui e senti la musichetta non c'è, cambia subito la mentalità e pensi solo a spingere. Dopo pensi al Milan e al resto che viene. Quando ero bambino e ascoltavo quella musichetta veniva la pelle d'oca... Non cambia dare il 100% tra Serie A e Champions ma qui è sicuramente diverso”. Infine, ha concluso: “Ho una mentalità forte, per me è stato più difficile l'aspetto fisico. Quando è arrivato il mister poi la squadra è andata in America, anche io volevo andare per conoscere le idee del mister ma non potevo e per me è stata dura. Ma ora è il passato, sono qui e sono pronto”.

