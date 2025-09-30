Cabal, messaggio a Tudor: "Juve, voglio giocare. Champions? Quando senti la musichetta..."

"Sono contento per il gol (contro l'Atalanta, ndr), è stata una bella emozione e spero di farne ancora di più". Così Juan Cabal, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal. "Se preferisco giocare in difesa da terzo o quinto? A me piace giocare, decide il mister, mi piacciono entrambe le posizioni. Sono pronto". Poi sulla sfida con gli spagnoli: "Sarà una gara difficile, dovremo essere attenti.Sappiamo che affrontiamo una squadra forte e in Champions vogliono vincere tutti". Cabal è poi intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Igor Tudor: “Sono tranquillo, parlo tanto con il mister: se inizio va bene, se non lo faccio va bene comunque aiutare la squadra, dare quello che sono io come giocatore e persona. Lo stop mi è servito tanto per crescere, ho imparato tanto. Ora voglio solo aiutare la squadra e vincere sempre. Gioco avanti (ride, ndr). Preferisco sempre giocare, da braccetto o da quinto io voglio giocare” ha detto il calciatore.
Le parole di Cabal in conferenza
Sul Villarreal: “Sappiamo che una squadra forte, sarà una bella partita da giocare: loro devono preoccuparsi di noi come noi di loro. Sappiamo che hanno iniziato bene il campionato ma tutte le partite sono diverse e difficili”. Poi, sui troppi impegni ravvicinati e sulla Champions: “Non pensiamo alla stanchezza, non c'è. Quando vieni qui e senti la musichetta non c'è, cambia subito la mentalità e pensi solo a spingere. Dopo pensi al Milan e al resto che viene. Quando ero bambino e ascoltavo quella musichetta veniva la pelle d'oca... Non cambia dare il 100% tra Serie A e Champions ma qui è sicuramente diverso”. Infine, ha concluso: “Ho una mentalità forte, per me è stato più difficile l'aspetto fisico. Quando è arrivato il mister poi la squadra è andata in America, anche io volevo andare per conoscere le idee del mister ma non potevo e per me è stata dura. Ma ora è il passato, sono qui e sono pronto”.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE