Juric: "Vittoria che vale doppio. Pasalic? È il nostro uomo decisivo"

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria per 2-1 dell' Atalanta sul Bruges in Champions League . Il tecnico degli orobici ha dichiarato: «Devo dire che la gioia è stata enorme, forse tra le più grandi della mia carriera. Nel primo tempo abbiamo concesso un gol evitabile, ma non abbiamo mai perso la testa. Nella ripresa invece abbiamo giocato la partita che avevamo preparato: li abbiamo schiacciati nella loro metà campo, creato tantissime occasioni e chi è entrato ha dato un impatto straordinario. È stata una vittoria bellissima e, a mio avviso, assolutamente meritata. Non so se sia già una svolta, ma certamente è un passo importante. Stiamo creando un grande spirito di gruppo, una voglia di lavorare e di restare uniti. Mancano tanti giocatori, eppure ragazzi come Bernasconi hanno fatto una gara strepitosa, sorprendendo chi non li conosceva. E lo stesso vale per chi è subentrato: da Zappacosta a Samardžić , fino a Sulemana , tutti hanno dato la spinta giusta. È questo il segnale più bello della serata».

Le parole di Juric

«I giovani hanno dato molto. Il primo tempo non è stato tecnicamente all’altezza, abbiamo commesso errori che potevamo evitare e non abbiamo messo la pressione feroce che ci contraddistingue. Ma ci sono state anche note molto positive: penso ai due ragazzi citati prima, bravissimi, e a chi è entrato cambiando letteralmente la partita. Però, come spesso accade, il nostro uomo decisivo resta Pasalić: ha procurato il rigore e segnato il gol della vittoria. È il simbolo della continuità e dell’affidabilità di questa squadra. Abbiamo affrontato una squadra che gioca un calcio bellissimo, forte fisicamente e abilissima nelle seconde palle. Non dimentico che nella scorsa stagione ci hanno battuto due volte, quindi questa vittoria vale doppio. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, più intensi, e abbiamo fatto la differenza. Ma dobbiamo crescere ancora: serve più costanza e soprattutto quella ferocia che ci contraddistingue. Ci stiamo avvicinando».

La situazione degli infortunati

Juric ha concluso l'intervento parlando degli infortunati: «Kossounou si è fermato in tempo, non sembra nulla di grave, ma dovremo fare gli accertamenti domani. Il problema è che i ragazzi giocano ogni tre giorni e dietro non abbiamo possibilità di rotazione. Bellanova ha avuto qualche fastidio, ma anche lui sembra niente di importante. Purtroppo perderemo De Roon per squalifica e questo complica ancora di più le scelte. Vedremo, ma sono fiducioso che riusciremo a gestire la situazione».