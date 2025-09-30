Pasalic-Samardzic e Lookman… titolare: Atalanta-Brugge 2-1. Manita Real in Kazakistan

Prima vittoria per l’Atalanta che batte al New Balance Stadium il Brugge per 2-1, grazie alla rete di Pasalic all’86’ con un colpo di testa. Il croato ha siglato la rete numero 81 con la maglia bergamasca, la prima in questa stagione in Champions. Un punteggio che ha premiato l’Atalanta per la mole espressa e le occasioni create in tutto il match. Nel primo tempo prima Lookman, poi Pasalic hanno provato a scardinare la difesa belga, ma è mancata la precisione. Poi al 38' la doccia fredda. Dal limite dell'area grande tiro a giro di destro sul palo lontano da parte di Tzolis, imprendibile per Carnesecchi. Un gol molto bello. L'Atalanta prova a scuotersi, ma senza riuscirci. Poi nella ripresa la musica cambia, la squadra di Juric alza i giri del motore, anche perchè gli innesti di Musah, Zappacosta e Samardzic cambiano l'inerzia. Musah è imprendibile a sinistra, crea grattacapi alla difesa avversaria. Poi al 74' Jackers sbaglia i tempi sulla seconda uscita bassa, quella su Pasalic, che lo anticipa e viene steso. E' calcio di rigore. Dal dischetto va Samardzic, che spiazza il portiere e fa 1-1. Ma non è finita perchè l'Atalanta continua a spingere. Ci pensa Pasalic a regalare il gol della vittoria con un bel colpo di testa.