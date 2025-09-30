Pasalic-Samardzic e Lookman… titolare: Atalanta-Brugge 2-1. Manita Real in Kazakistan

Prima vittoria per l’Atalanta che batte al New Balance Stadium il Brugge per 2-1, grazie alla rete di Pasalic all’86’ con un colpo di testa. Il croato ha siglato la rete numero 81 con la maglia bergamasca, la prima in questa stagione in Champions. Un punteggio che ha premiato l’Atalanta per la mole espressa e le occasioni create in tutto il match. Nel primo tempo prima Lookman, poi Pasalic hanno provato a scardinare la difesa belga, ma è mancata la precisione. Poi al 38' la doccia fredda. Dal limite dell'area grande tiro a giro di destro sul palo lontano da parte di Tzolis, imprendibile per Carnesecchi. Un gol molto bello. L'Atalanta prova a scuotersi, ma senza riuscirci. Poi nella ripresa la musica cambia, la squadra di Juric alza i giri del motore, anche perchè gli innesti di Musah, Zappacosta e Samardzic cambiano l'inerzia. Musah è imprendibile a sinistra, crea grattacapi alla difesa avversaria. Poi al 74' Jackers sbaglia i tempi sulla seconda uscita bassa, quella su Pasalic, che lo anticipa e viene steso. E' calcio di rigore. Dal dischetto va Samardzic, che spiazza il portiere e fa 1-1. Ma non è finita perchè l'Atalanta continua a spingere. Ci pensa Pasalic a regalare il gol della vittoria con un bel colpo di testa.
Ne fa cinque il Real, che tripletta Mbappè
Ne fa tre Mbappè e il Real Madrid vola. I blancos, dopo la delusione per la prima sconfitta stagionale in campionato per mano dell’Atletico, ritrovano il sorriso in Champions League, vincendo 5-0 contro il Karat Almaty. A sbloccare il punteggio l’asso francese che al 25’ trasforma un calcio di rigore. Il Real contro la compagine kazaka fa il Real, detta il ritmo e legge con il 67% di possesso palla con 20 tiri in porta e 6 calci d’angolo. Nel secondo tempo la squadra di Madrid dilaga. Al 52’ e al 73’ è stato sempre Mbappè a segnare. Poi all'83' Camavinga e a chiudere le danze al 93' Diaz. Il Madrid conquista la seconda vittoria in questa Champions. E il 22 ottobre al Bernabeu ci sarà la sfida contro la Juventus.
Calendario e risultati Champions League