Raspadori gol, Liverpool punito da Osimhen. Poker De Zerbi, Tottenham fermato dal Bodo

Poker del Marsiglia di Roberto De Zerbi in casa contro l'Ajax: pratica già archiviata nel primo tempo grazie alla doppietta di Paixao e alla firma di Greenwood. Nella ripresa arriva il definitivo 4-0 firmato da Aubameyang. Nessun problema anche per il Bayern Monaco che passeggia sul campo del Pafos: una doppietta di Kane e le reti di Guerreiro, Jackson e Olise fissano il punteggio sul 5-1 per i bavaresi. Manita anche dell'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano contro l'Eintracht Francoforte: apre i giochi Raspadori, seguito dalle reti di Le Normand, Griezmann, Simeone e Alvarez su rigore. Di Burkardt la rete della bandiera dei tedeschi.
Chelsea di misura, Liverpool ko
Il Chelsea regola di misura il Benfica allo Stamford Bridge grazie all'autorete di Rios propiziata da Garnacho: espulso nel finale Joao Pedro per i Blues. Cade a sorpresa il Liverpool in Turchia sul campo del Galatasaray: decide un rigore di Osimhen. Pari in rimonta per il Tottenham nella trasferta contro il Bodo/Glimt: norvegesi avanti con la doppietta dell'ex Milan Hauge ma gli Spurs riescono a rimettere le cose in sesto grazie a Van de Ven e ad un'autorete di Gundersen nel finale.