Raspadori gol, Liverpool punito da Osimhen. Poker De Zerbi, Tottenham fermato dal Bodo

Poker del Marsiglia di Roberto De Zerbi in casa contro l'Ajax: pratica già archiviata nel primo tempo grazie alla doppietta di Paixao e alla firma di Greenwood. Nella ripresa arriva il definitivo 4-0 firmato da Aubameyang. Nessun problema anche per il Bayern Monaco che passeggia sul campo del Pafos: una doppietta di Kane e le reti di Guerreiro, Jackson e Olise fissano il punteggio sul 5-1 per i bavaresi. Manita anche dell'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano contro l'Eintracht Francoforte: apre i giochi Raspadori, seguito dalle reti di Le Normand, Griezmann, Simeone e Alvarez su rigore. Di Burkardt la rete della bandiera dei tedeschi.