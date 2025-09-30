Inter, Lautaro trascinatore: tris allo Slavia, Chivu a punteggio pieno in Champions

Sei punti su sei disponibili. Cinque gol fatti e zero subiti. Dopo aver superato l'Ajax, l'Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga nel secondo turno della fase campionato di Champions League e si gode il punteggio pieno in classifica. A San Siro finisce 3-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries in una partita che i nerazzurri dominano sin dai primi minuti di gioco. Eloquenti i numeri della gara: 20 tiri a 2, con settanta azioni d'attacco dei padroni di casa contro le ventiquattro degli avversari. La rete dell'1-0 è frutto di un mix: decisivo il pressing ostinato di Lautaro Martinez, ma lo è soprattutto la distrazione del portiere Stanek. Al 30' l'estremo difensore sbaglia la misura di un passaggio e regala palla al bomber argentino che deve solo appoggiare in rete. L'Inter si sblocca e raddoppia quattro minuti dopo: Acerbi sfonda verticalmente e allarga verso Thuram, che entra in area, salta Vlcek e serve un assist preciso per il tocco sotto porta vincente di Dumfries.