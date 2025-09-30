Inter, Lautaro trascinatore: tris allo Slavia, Chivu a punteggio pieno in Champions

Sei punti su sei disponibili. Cinque gol fatti e zero subiti. Dopo aver superato l'Ajax, l'Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga nel secondo turno della fase campionato di Champions League e si gode il punteggio pieno in classifica. A San Siro finisce 3-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries in una partita che i nerazzurri dominano sin dai primi minuti di gioco. Eloquenti i numeri della gara: 20 tiri a 2, con settanta azioni d'attacco dei padroni di casa contro le ventiquattro degli avversari. La rete dell'1-0 è frutto di un mix: decisivo il pressing ostinato di Lautaro Martinez, ma lo è soprattutto la distrazione del portiere Stanek. Al 30' l'estremo difensore sbaglia la misura di un passaggio e regala palla al bomber argentino che deve solo appoggiare in rete. L'Inter si sblocca e raddoppia quattro minuti dopo: Acerbi sfonda verticalmente e allarga verso Thuram, che entra in area, salta Vlcek e serve un assist preciso per il tocco sotto porta vincente di Dumfries.
Lautaro chiude l'incontro nella ripresa
Al 59' l'Inter sfiora anche il tris. Lautaro si libera della marcatura di un difensore e premia l'inserimento centrale di Sucic, che salta il portiere e calcia, trovando però il salvataggio sulla linea di Chaloupek. La rete del 3-0 è solo rimandata al 65'. L'autore del tap-in vincente da pochi passi è il solito Lautaro Martinez su cross basso di Bastoni: la sovrapposizione del difensore nasce da un colpo di tacco di Thuram, che si fa male in quella stessa occasione ed è costretto ad uscire per lasciare il posto a Bonny (dentro nel secondo tempo anche Esposito, Akanji, Barella e Darmian). Il problema fisico del francese è l'unica nota stonata in una serata che ha regalato agli uomini di Chivu la quarta vittoria consecutiva tra Champions e Serie A. L'Inter tornerà in campo in Europa il 21 ottobre per sfidare l'Union Saint Gilloise a Bruxelles.