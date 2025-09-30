Chivu, ansia Thuram: “Faremo degli accertamenti, spero nulla di grave”

Le parole di Chivu

ha commentato ai microfoni di la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga decisa dalla doppietta die dalla firma di. Il tecnico dell'ha dichiarato: “Abbiamo trattato questa gara come una partita importante. Quando si perde non va bene, quando si vince c’è troppo entusiasmo. I ragazzi hanno cercato di essere propositivi, bisogna avere la felicità e la passione giusta senza perdere i comportamenti, l’atteggiamento giusto. La squadra sta crescendo sotto questo punto di vista”. Chivu ha parlato anche delle condizioni diche è uscito per infortunio: “Dice di aver avuto crampo. Domani farà gli accertamenti ma speriamo non sia nulla di grave. Sette cambi rispetto a Cagliari? C’erano 72 ore tra una partita e l’altra. Volevo far riposare qualcuno. Ma sempre con l’attenzione di non perdere l’equilibrio”.

Chivu ha parlato anche della situazione di Zielinksi e Bisseck: “Sono contento che abbiamo avuto la possibilità di giocare. Sabato ci sarà un’altra partita importante e dovrò pensare al fatto che tanti ragazzi andranno anche in nazionale”. L’allenatore ha poi concluso così: “Io non sono deluso dalla mia squadra. Sono consapevole che la perfezione non esiste ma vedo tanta applicazione da parte dei ragazzi. Questo mi rende felice, orgoglioso di questo gruppo”.