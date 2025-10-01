Napoli-Sporting Lisbona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

NAPOLI - La sconfitta contro il Milan (2-1), la prima stagionale in Serie A dopo quattro vittorie consecutive, ha un po' minato le certezze in casa Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte, raggiunti in vetta alla classifica dai rossoneri e dalla Roma, sono chiamati a rispondere presente già stasera, quando alle 21 al Maradona si presenterà lo Spoting Lisbona nel match valido per la seconda giornata della fase campionato della Champions League. I campioni d'Italia devono riscattare la falsa partenza: all'esordio, infatti, è arrivato il ko all'Etihad contro il Manchester City di Pep Guardiola. In inferiorità numerica dal 20' per il rosso diretto al capitano Giovanni Di Lorenzo, il muro azzurro ha retto fino al 56' quando il solito Erling Haaland ha trafitto Vanja Milinkovic-Savic stappando la lattina. Nove minuti dopo il raddoppio di Doku che ha messo in ghiaccio partita e risultato. I partenopei, dunque, non possono permettersi altri passi falsi, pertanto dovranno fare una grande prestazione contro i lusitani, vincitori delle ultime due edizioni della Primeira Liga. Come i campani, i Leoni hanno perso fin qui solo due partite in stagione: il 31 luglio contro il Benfica (0-1) nella finale di Supercoppa di Portogallo e lo scorso 30 agosto contro il Porto (1-2) in campionato. In Champions League, invece, debutto super con il netto 4-1 rifilato al Kairat Almaty.