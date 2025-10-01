Tudor svela: "Di Gregorio-Perin, ecco perché. Conceicao entra dopo. Yildiz? Ha tutto"

La condizione di David e la posizione di Koopmeiners

Igor Tudor ha parlato anche a Sky Sport prima della partita: "Mi aspetto una partita difficile, tosta. Perché è un avversario di livello. C’è da guadagnarsi tutto, c’è da sudare e fare le cose per bene in tutti i sensi". Sulla formazione e alcuni cambi rispetto alle ultime gare: "Sì è così, abbiamo scelto questi, stanno tutti bene. Perin? Mattia è un portiere di valore, è giusto giochi lui. Abbiamo già programmato prima che Di Gregorio avrebbe fatto Atalanta e Milan e Perin invece la Champions". Poi anche le parole del tecnico su David: "L’ho visto molto bene, è un ragazzo concentrato. Ha questa qualità, secondo me, di restare sempre sul pezzo. E sono sicuro che farà bene". Sugli aspetti tecnici: "Si lavora sempre su tutto, in base a quel che possiamo fare in un allenamento o due". Su Locatelli: "Sta benissimo. Si presenta da capitano, in una bella gara di Champions contro una squadra di valore e bisogna godere, soffrendo. Chi più avanti tra McKennie e Koopmeiners? Koopmeiners".