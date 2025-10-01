Tudor svela: "Di Gregorio-Perin, ecco perché. Conceicao entra dopo. Yildiz? Ha tutto"

La scelta di Perin, quella di Koopmeiners con McKennie e Locatelli in mezzo al campo e le qualità di Yildiz: Tudor ha parlato tanto nel prepartita incalzato da tre ex Juventus al tavolo di Amazon Prime. L'allenatore è arrivato alle spalle dei tre, ascoltando le loro parole e poi è entrato con una battuta: "C'è qualità qua" riferendosi al tavolo con Llorente, Toni e Marchisio. E poi ha aggiunto sul modo di giocare dei bianconeri: "Noi non giochiamo uomo a uomo ma se pressi poi ovviamente devi prenderli uno a uno ma non giochiamo calcio uomo a uomo. Quando c'è da stare dietro al pallone si sta lì e c'è da soffrire. Bisogna capire i momenti della gara".
Tudor e le scelte di formazione
Tudor ha parlato delle scelte di formazione, soprattutto quella ricaduta su Perin: "Il momento di i Gregorio è ottimo, Mattia è un gran portiere stava fuori per infortunio ed è rientrato, abbiamo deciso così. Due partite e lui in Champions, con il Milan torna Di Gregorio, l'idea è questa". L'assenza di Thuram e l'inserimento di Koopmeiners: "Una scelta per equilibrio, Koop può dare una mano in entrambe le fasi, là davanti c'è Kenan e Chico è in panchina, pronto a entrare". A chiudere ha parlato di Yildiz: "Quando c'è qualità non importa l'età, si è parlato tanto di lui. È fortissimo e ha ancora ampi margini di miglioramento ma ha tutto: mentalità, resistenza, resilienza.. Quando si parla di qualità si guarda tutto. Libero libero no, ma penso che quelli forti devono giocare sempre e più vicino alla porta. Sarebbe uno spreco farlo giocare esterno. Io la penso così".
La condizione di David e la posizione di Koopmeiners
Igor Tudor ha parlato anche a Sky Sport prima della partita: "Mi aspetto una partita difficile, tosta. Perché è un avversario di livello. C’è da guadagnarsi tutto, c’è da sudare e fare le cose per bene in tutti i sensi". Sulla formazione e alcuni cambi rispetto alle ultime gare: "Sì è così, abbiamo scelto questi, stanno tutti bene. Perin? Mattia è un portiere di valore, è giusto giochi lui. Abbiamo già programmato prima che Di Gregorio avrebbe fatto Atalanta e Milan e Perin invece la Champions". Poi anche le parole del tecnico su David: "L’ho visto molto bene, è un ragazzo concentrato. Ha questa qualità, secondo me, di restare sempre sul pezzo. E sono sicuro che farà bene". Sugli aspetti tecnici: "Si lavora sempre su tutto, in base a quel che possiamo fare in un allenamento o due". Su Locatelli: "Sta benissimo. Si presenta da capitano, in una bella gara di Champions contro una squadra di valore e bisogna godere, soffrendo. Chi più avanti tra McKennie e Koopmeiners? Koopmeiners".
La scelta di Perin, quella di Koopmeiners con McKennie e Locatelli in mezzo al campo e le qualità di Yildiz: Tudor ha parlato tanto nel prepartita incalzato da tre ex Juventus al tavolo di Amazon Prime. L'allenatore è arrivato alle spalle dei tre, ascoltando le loro parole e poi è entrato con una battuta: "C'è qualità qua" riferendosi al tavolo con Llorente, Toni e Marchisio. E poi ha aggiunto sul modo di giocare dei bianconeri: "Noi non giochiamo uomo a uomo ma se pressi poi ovviamente devi prenderli uno a uno ma non giochiamo calcio uomo a uomo. Quando c'è da stare dietro al pallone si sta lì e c'è da soffrire. Bisogna capire i momenti della gara".
Tudor e le scelte di formazione
Tudor ha parlato delle scelte di formazione, soprattutto quella ricaduta su Perin: "Il momento di i Gregorio è ottimo, Mattia è un gran portiere stava fuori per infortunio ed è rientrato, abbiamo deciso così. Due partite e lui in Champions, con il Milan torna Di Gregorio, l'idea è questa". L'assenza di Thuram e l'inserimento di Koopmeiners: "Una scelta per equilibrio, Koop può dare una mano in entrambe le fasi, là davanti c'è Kenan e Chico è in panchina, pronto a entrare". A chiudere ha parlato di Yildiz: "Quando c'è qualità non importa l'età, si è parlato tanto di lui. È fortissimo e ha ancora ampi margini di miglioramento ma ha tutto: mentalità, resistenza, resilienza.. Quando si parla di qualità si guarda tutto. Libero libero no, ma penso che quelli forti devono giocare sempre e più vicino alla porta. Sarebbe uno spreco farlo giocare esterno. Io la penso così".