Newcastle, Gordon e Woltemade stendono il Saint-Gilloise. Qarabag vola e batte anche il Copenaghen

Il Newcastle mette in archivio la sconfitta al St.James' Park contro il Barcellona - terminata 2-1 per il club di Flick grazie alla doppietta siglata da Rashford -, portando a casa i primi tre punti in questa edizione della Champions League . La squadra allenata da Howe sbanca lo 'Stade Joseph Marien', con i padroni di casa dell' Union Saint-Gilloise che cadono sotto i colpi di Gordon - doppietta per l'esterno inglese su calcio di rigore - e Woltemade , centravanti tedesco arrivato al Newcastle nell'ultima sessione di calciomercato per la cifra record di 85 milioni di euro. A chiudere il match sul definitivo 4-0 ci ha pensato il subentrato Barnes , con la rete siglata all'80'.

Newcastle, Saint-Gilloise travolto. Qarabag, altri tre punti

In Belgio non c'è partita. Il Newcastle di Howe travolge i padroni di casa con un sonoro 4-0. Al 17' sblocca le marcature Woltemade, con una deviazione fortuita sul tiro già indirizzato verso la porta di Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro - ancora a secco di gol in Europa - non è, quindi, riuscito ad aggiungere un altro traguardo al suo palmarès di obiettivi raggiunti. Negli ultimi minuti del primo tempo, arriva la rete del raddoppio di Gordon su calcio di rigore, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul 2-0 per gli inglesi. Nell'ultima mezz'ora del match, viene concesso un altro rigore al Newcastle, e sul dischetto si presenta nuovamente il numero 10: al 64' è 3-0 per il club di Howe. Chiude il conto dei gol per gli ospiti l'ex Leicester Barnes. Vola in classifica la sorpresa Qarabag, che dopo aver ribaltato il doppio svantaggio contro il Benfica alla prima giornata nel match terminato 3-2 per gli azeri, porta a casa altri tre punti importanti contro il Copenaghen. A sbloccare il match è una rete di Zoubir al 28', a cui ha fatto poi seguito quella di Addai all'83' che ha, di fatto, consegnato la vittoria finale ai padroni di casa.