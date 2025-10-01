Chiellini, il retroscena su Vlahovic e l'attesa: "Juve, a che livello sei te lo dice lo Champions"

Chiellini ha parlato anche ad Amazon Prime : "Le basi ci sono, anche sul finire dell'anno scorso. La squadra ha acquisito consapevolezza di quello che può fare e anche la sicurezza di poter superare momenti difficili. Gli ultimi mesi con la pressione di non fare la Champions per un gruppo giovane con età media bassa. Stanno crescendo, abbiamo dei talenti che stanno maturando come personalità e prima della gara ha parlato Kenan che quest'anno sta avendo più responsabilità non solo tecniche ma anche di gruppo. È rientrato Bremer che stasera manca, è una roccia e una sicurezza per tutti i compagni poi c'è Igor che è la loro guida . Poi si vede che la sua squadra è a sua immagine e somiglianza e lo segue in tutto".

Mentalità vincente e futuro Vlahovic

Sulla mentalità: "Per diventare una squadra vincente servono tanti piccoli dettagli a partire da questa sera, mi aspetto una gara difficile e dove il Villarreal alternerà il modo di giocare. Venir fuori da qui con un risultato positivo significa portarsi dietro mentalità abbiamo messo qualche passettino come la vittoria contro l’Inter perché ti dà l’idea che la squadra ha carattere e ci sono delle fondamentale solide. Le prossime due-tre settimane ci diranno il nostro livello, sia in campionato (contro il Milan ndr) che di coppa visto che poi andremo a Madrid (contro il Real Madrid ndr). Trasmettere la mia mentalità? Sono bravi, hanno anche la loro forza dentroSono bravi e hanno la loro personalità dentro". Il dirigente bianconero ha parlato di Vlahovic: "La stagione andrà avanti e poi ci siederemo e ne parleremo con lui. La nostra fiducia è stata merito suo. Non ha mai fatto un allenamento al 90%, era proprio convinto e carico di voler fare bene. Non abbiamo mai avuto la sensazione di metterlo fuori, è un giocatore della Juve e basta". A chiudere la domanda di Marchisio sul cosa sia più difficile fare se dirigente o difensore: "È più faticosa questa vita. Era previsto che ci sarebbe stata un evoluzione nel ruolo e nelle responsabilità".

