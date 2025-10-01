Villarreal-Juve 2-2: Gatti in rovesciata, Conceicao show Champions ma Renato Veiga al veleno

Una vittoria buttata dopo una reazione eccezionale che aveva ribaltato la partita in uno stadio difficile, in una notte di Champions che poteva essere pietra miliare della stagione e invece finisce, come altre, nelle occasioni perse. La Juventus pareggia 2-2 in casa del Villarreal dopo il 4-4 con il Borussia Dortmund, mostrando pregi e difetti di una squadra piena di talento ma tanto giovane quanto ingenua, mettendo in campo un grandissimo carattere ma anche perdendosi in errori gratuiti e di pochezza tecnica improponibili su questi livelli e palcoscenici.

Da una notte del genere ci si può portar via cose positive e crescere o conservare quei lati negativi che possono intristire la stagione: ha ragione Chiellini prima della partita a dire che saranno queste settimane a dire a che livello è la Juve: al momento, con Milan e Real Madrid davanti, la sensazione è che la quadra sia ancora da trovare ma anche che ci siano gerarchie che si stanno delineando, anche se in costruzione. Conceicao è indispensabile a questa squadra, David davanti è un centravanti vero e merita il posto da titolare, Koopmeiners trequartista è un esperimento da terminare prima di subito.