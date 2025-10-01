Conte: "De Bruyne è diverso dagli altri, ma certe cose le pretendo da tutti. Napoli più maturo"

Prima vittoria in Champions League per il Napoli al Maradona contro lo Sporting Lisbona per 2-1. Non una gara facile, non una vittoria scontata contro una squadra ben organizzata e di grande sostanza. Ma i partenopei hanno tenuto e poi grazie alla doppietta di Hojlund e alle parate di Milinkovic-Savic, la squadra di Conte ha portato a casa i tre punti. Le parole del mister a fine partita: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, lo Sporting vince da diversi anni il campionato. Abbiamo vinto da squada, nonosatnte le difficoltà e l'emergenza, abbiamo cambiato completamente la linea difensiva, penso che ci sia stata una grande risposta da parte di chi entrato. Questo deve esser lo spirito, dispiace aver concesso quei due gol a Milano, potevamo fare di più. Forse quella sconfitta ci ha dato carica, cattiveria e forza, se non fossimo stati uniti oggi sarebbe stata dura. La prestazione a Milano non mi è dispiaciuta, ma nei due gol potevamo far meglio. Rispetto allo scorso anno abbiamo fatto uno step superiore. Se avessimo avuto un'altra mentalità non avremmo perso".
Conte su De Bruyne: "Se lo cambio ci sta, è per vincere"
Poi Conte parla di De Bruyne in merito alla sostituzione: "Kevin rispetto agli altri 7-8 acquisti viene da una realtà consolidata, ha giocato per anni ad altissmo livello. I giocatori lo sanno che se giocano con cattevieria e grinta, assieme alla qualità, alziamo il livello. Kevin è un ragazzo serio, si impegna, vuole giocare, ma io voglio vincere e se lo cambio è per migliorare. Fa parte del gioco. Sono il primo che voglio vincere e vedere cattiveria e ambizione sia davanti, sia dietro. Quando l'ho sostituito siamo passati a 4-3-2-1. Possiamo giocare con quattro centrocampisti con dei margini di miglioramento oppure un 4-3-3 più fisico, inserendo De Bruyne nei tre. Ma poi dobbiamo avere la forza di tornare indietro. La strada è tracciata a prescindere, stiamo cercando di implementare ancora. Con i quattro centrocampisti abbiamo più possesso e gioco, ma a tre utilizziamo le nostre risorse e anche i terzini hanno posizione diverse. Abbiamo un anno alle spalle e possiamo fare più cose".