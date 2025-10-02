Renato Veiga ai tifosi Juve: "Ecco perché ho festeggiato il gol"

Altro pareggio per la Juventus , è il secondo su due partite di Champions e il quarto consecutivo includendo anche il campionato. A rovinare i piani di Tudor ci ha pensato proprio l'ex Renato Veiga , che ha segnato il gol del definitivo 2-2 al minuto 90 . Il difensore portoghese, in prestito alla Juve nella seconda parte della scorsa stagione, è rimasto in ottimi rapporti coi suoi ex compagni: "Voglio bene a tutti, anche loro mi hanno detto che mi vogliono bene. La Juve è una squadra con grandissimi giocatori ma soprattutto grandi uomini: avrà sempre uno spazio nel mio cuore", ha detto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita.

Il motivo dell'esultanza

Grazie al colpo di testa vincente nei minuti finali, Veiga ha evitato la sconfitta al suo Villarreal. Dopo il gol ha esultato e festeggiato coi compagni, ma ci ha tenuto a precisare che tutto era dovuto all'euforia del momento: "Io sono così, vivo la partita intensamente. Non c'è nessuna mancanza di rispetto, perché la Juve mi ha dato tanto. Lì ho passato un periodo breve della mia carriera, ma è stato bello, quindi voglio dire a tutti i tifosi juventini che non ho mancato di rispetto a nessuno nel modo in cui ho festeggiato: sono io che vivo il calcio in maniera molto intensa", ha spiegato Veiga, che ha concluso l'intervista augurando il meglio ai bianconeri per il proseguimento della stagione: "Spero che tutto vada bene, per i miei amici juventini".