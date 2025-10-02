Pagelle Napoli: ecco il De Bruyne da Champions, è un EuroHojlund!

Spinazzola 6: Prende il posto dello squalificato Di Lorenzo e non lo fa rimpiangere: più disciplinato che arrembante, ciò che serviva.

Beukema 6.5: La prestazione difensiva è più che buona, la coordinazione con la quale spreca un tiro da ottima posizione decisamente meno. Ciò che più conta, però, è che abbia interpretato bene il suo ruolo.

Juan Jesus 6.5: Mette l’esperienza al servizio della squadra: prestazione attenta e di sostanza.

Gutierrez 6.5: Come Spinazzola ha più compitivi difensivi che propulsivi. Sbaglia poco o nulla rivelandosi acquisto azzeccato. Olivera (36’ st) ng.

Lobotka 6.5: Dirige il traffico con calma e sapienza: pochi svolazzi ma tante palle ripulite o gestite con estrema intelligenza.

Politano 5.5: Vicino al gol al 41’: tiro dal lato destro dell’area portoghese deviato in angolo con difficoltà da Rui Silva. Ingenuo in occasione dell’evidente fallo da rigore commesso ai danni di

Araujo. Neres (24’ st) 6: Qualche buona accelerazione.

Anguissa 6: Meno appariscente rispetto ad altre occasioni, ma anche il suo contributo è prezioso. Come quando avvia l’azione del primo gol azzurro.

De Bruyne 7.5: Scioglie definitivamente la tensione accumulatasi negli ultimi giorni dopo la sostituzione non gradita contro il Milan mettendo al servizio dei compagni la sua immensa classe, ieri declinata nel doppio assist per Hojlund. Gilmour (36’ st) ng.

McTominay 5.5: Fatica a trovare la giusta posizione. Cambio giusto, anche in considerazione dell’impegno di domenica in campionato in casa contro il Genoa. Lang (24’ st) 6: Ha più freschezza rispetto allo scozzese.

Hojlund 8: Sblocca la partita bruciando sullo scatto Inacio e infilando chirurgicamente Rui Silva, poi si ripete deviando di testa per il gol che vale i primi tre punti in questa edizione della Champions. Lucca (45’ st) ng.

All. Conte 6.5: Vittoria sofferta e quindi ancora più importante: ottima reazione al ko europeo con il City nonché a quello in campionato contro il Milan.