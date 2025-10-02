Mayulu e Goncalo Ramos come Acerbi: Psg, schiaffo al Barcellona e a Pedri. "Parla in campo"

Finisce 1-2 il big match della seconda giornata della fase campionatodi Champions League tra Barcellona e Psg . Succede di tutto al Montjuic, con i blaugrana che si portano avanti con Ferran Torres ma si vedono rimontare dalle reti di Senny Mayulu e Goncalo Ramos , che proprio al 90' regala il successo ai campioni d'Europa in carica. Al triplice fischio il tecnico dei catalani, Hansi Flick , riconosce la superiorità degli avversari e commenta: "Abbiamo fatto molto meglio nel primo tempo rispetto al secondo, dove eravamo stanchi e abbiamo concesso tanto. Il Psg è uno squadrone, ha giocato un calcio fantastico. Non abbiamo giocato al nostro miglior livello e in Champions non puoi permettertelo, anzi, devi andare oltre.- Pedri e Frenkie de Jong hanno giocato tanti minuti, nel secondo tempo si è visto che alcuni erano molto stanchi. Avevano dato tutto ma sull'1-1 dovevamo difendere meglio. Credo che oggi non possiamo dire che siamo allo stesso livello del Psg. Ma credo nella mia squadra, lavoriamo per tornare al miglior livello, abbiamo perso ma ci alleneremo e miglioreremo".

Goncalo Ramos replica a Pedri: che stoccata!

Alla vigilia Pedri si era mostrato molto spavaldo infiammando la sfida: "Il Psg ha dimostrato nella scorsa stagione il suo valore ma noi ci riteniamo migliori". Il campo ha però emesso un verdetto diverso e l'autore del gol vittoria per i francesi si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, replicando così al centrocampista spagnolo: "Siamo i campioni d'Europa, se ti ritieni migliore di noi devi dimostrarlo in campo, non a parole", la frecciata di Goncalo Ramos. Con questa vittoria i ragazzi di Luis Enrique volano a punteggio pieno (netto 4-0 all'esordio al Parco dei Principi contro l'Atalanta) mentre il Barcellona rimane a quota tre grazie al successo per 2-1 sul Newcastle al debutto a St James' Park.

Luis Enrique sulla vittoria del suo Psg a Barcellona

Al termine dell'incontro Luis Enrique, grande ex della partita, commenta così la grande prova dei suoi: "È stato difficile all'inizio perché avevano la palla e come sempre il Barcellona ha molti giocatori di qualità. I ​​primi 20 minuti sono stati difficili. Abbiamo segnato, acquisito più fiducia e siamo arrivati ​​con questo pareggio all'intervallo (1-1). Nel secondo tempo siamo stati superiori. Qualunque siano i giocatori, qualunque siano i problemi, noi ci siamo, così come i tifosi. È una vittoria importante perché giocare contro il Barcellona è sempre complicato. Indipendentemente dai giocatori che indossano la maglia del PSG, giochiamo con questa identità - prosegue -. Contro il Barcellona è sempre difficile, quasi impossibile, ma abbiamo superato la pressione avversaria. Abbiamo giocato a un livello molto, molto alto nel secondo tempo. Questo è importante in termini di fiducia".