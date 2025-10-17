La Champions fa ricchi i ricchi: così il calcio europeo si è trasformato in oligarchia finanziaria

Negli ultimi cinque anni, in Italia hanno ottenuto la qualificazione alla Champions League sette club. Ma conteggiando la frequenza, il dato che emerge è più significativo: soltanto cinque di questi – Inter, Juventus, Milan, Napoli e Atalanta – hanno occupato stabilmente i posti europei, mentre Lazio e Bologna sono passate solo una volta. Il risultato? Circa il 90% dei posti e dei relativi incassi Uefa è confluito in mano a quelle cinque squadre. Analoghe dinamiche si colgono altrove: in Germania, nove club hanno raggiunto la qualificazione, ma quattro di essi – Bayer Leverkusen, Bayern, Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia – si spartiscono il grosso dei soldi della Champions . Non è un fenomeno riservato a una singola nazione: nel cuore dei cinque principali campionati europei – Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia –, non più di cinque o sei squadre per Paese raccolgono regolarmente i premi. Nell’era del nuovo meccanismo di distribuzione Uefa – anche con l’introduzione del value pillar – il premio fisso per partecipare alla fase a gironi – circa 18,62 milioni di euro per il ciclo 2024-27 – e i bonus per vittoria e avanzamento – fino a 25 milioni per il vincitore – accentuano ulteriormente questo squilibrio.

Champions, un campionato parallelo

Nei top campionati, la tendenza è diseguale. La Premier League ha appena chiuso un accordo domestico 2025-29 da 6,7 miliardi di sterline, un’eccezione in un continente dove, al netto di cicli specifici, il valore dei diritti televisivi interni fatica a salire. Questo crea un doppio binario: in Inghilterra, la somma di diritti domestici robusti e rendita Uefa rende l’élite ancor più distante; altrove, la Champions funziona da “ancora di salvezza” per i bilanci dei top club, ma accentua l’asimmetria con il ‘ceto medio’ nazionale. Il dato operativo dei cinque anni è che non più di 5-6 club per Paese ottengono più di una qualificazione: una élite di circa 25 club che tende a ripresentarsi quasi invariata, stagione dopo stagione. La logica economica è auto rinforzante: i club che accumulano coefficienti, performance e value pillar generano rendimenti crescenti e, attraverso il 70% che rappresenta la percentuale massima dei ricavi utilizzabili per il budget sportivo, la possibilità di trasformare quei rendimenti in talento (ingaggi e cartellini). Il risultato è che la Champions smette di essere solo un premio per merito domestico e inizia a comportarsi come un campionato ‘parallelo’ che ordina – e cristallizza – le gerarchie nazionali. Per il 75% dei club dei principali campionati, la qualificazione resta un evento episodico. Ma proprio perché episodico, produce poco: i singoli ‘picchi’ non bastano a cambiare il profilo strutturale dei ricavi, che determinerà – tramite la regola del 70% – il budget sportivo delle stagioni successive. Ne discende un effetto soglia: senza due o più presenze nel quinquennio, diventa arduo uscire dalla middle class domestica. L’esempio tedesco – quattro ‘seriali’ su nove qualificati totali – o quello italiano – tre, quattro, ‘seriali’ su sette – mostrano come l’accesso si sia istituzionalizzato: i posti si assegnano in campionato, ma si preparano nei conti economici europei.

Oligarchia finanziaria

Nel ciclo 2024-27, la Uefa destina 3,317 miliardi di euro ai club partecipanti alle tre competizioni maschili per stagione, di cui 2,467 miliardi alla Champions League (inclusa la Supercoppa). Il 93,5% dei ricavi netti va direttamente ai club: una quota che consolida la Champions come principale fonte di crescita per i bilanci, specie dove i diritti domestici sono stagnanti. Il nuovo sistema ripartisce le somme tra equal shares, performance e value pillar, sostituendo progressivamente il vecchio market pool come driver centrale. La transizione, unita al nuovo formato a league phase, aumenta il numero di partite ‘monetizzabili’ e rende più prevedibile – per i club ricorrenti – la traiettoria dei ricavi. A questo dobbiamo aggiungere che l’introduzione del Fair Play Finanziario, nato con l’intento di riequilibrare il sistema e garantire sostenibilità, ha finito per ottenere l’effetto opposto. Così, nel nome della virtù contabile, il calcio europeo si è trasformato in una oligarchia finanziaria, dove il merito sportivo è diventato sempre più dipendente dalla solidità economica e dalla capacità di attrarre capitali esterni.