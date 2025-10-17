La Champions fa ricchi i ricchi: così il calcio europeo si è trasformato in oligarchia finanziaria

Negli ultimi cinque anni, in Italia hanno ottenuto la qualificazione alla Champions League sette club. Ma conteggiando la frequenza, il dato che emerge è più significativo: soltanto cinque di questi – Inter, Juventus, Milan, Napoli e Atalanta – hanno occupato stabilmente i posti europei, mentre Lazio e Bologna sono passate solo una volta. Il risultato? Circa il 90% dei posti e dei relativi incassi Uefa è confluito in mano a quelle cinque squadre. Analoghe dinamiche si colgono altrove: in Germania, nove club hanno raggiunto la qualificazione, ma quattro di essi – Bayer Leverkusen, Bayern, Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia – si spartiscono il grosso dei soldi della Champions. Non è un fenomeno riservato a una singola nazione: nel cuore dei cinque principali campionati europei – Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Italia –, non più di cinque o sei squadre per Paese raccolgono regolarmente i premi. Nell’era del nuovo meccanismo di distribuzione Uefa – anche con l’introduzione del value pillar – il premio fisso per partecipare alla fase a gironi – circa 18,62 milioni di euro per il ciclo 2024-27 – e i bonus per vittoria e avanzamento – fino a 25 milioni per il vincitore – accentuano ulteriormente questo squilibrio.
Champions, un campionato parallelo
Nei top campionati, la tendenza è diseguale. La Premier League ha appena chiuso un accordo domestico 2025-29 da 6,7 miliardi di sterline, un’eccezione in un continente dove, al netto di cicli specifici, il valore dei diritti televisivi interni fatica a salire. Questo crea un doppio binario: in Inghilterra, la somma di diritti domestici robusti e rendita Uefa rende l’élite ancor più distante; altrove, la Champions funziona da “ancora di salvezza” per i bilanci dei top club, ma accentua l’asimmetria con il ‘ceto medio’ nazionale. Il dato operativo dei cinque anni è che non più di 5-6 club per Paese ottengono più di una qualificazione: una élite di circa 25 club che tende a ripresentarsi quasi invariata, stagione dopo stagione. La logica economica è auto rinforzante: i club che accumulano coefficienti, performance e value pillar generano rendimenti crescenti e, attraverso il 70% che rappresenta la percentuale massima dei ricavi utilizzabili per il budget sportivo, la possibilità di trasformare quei rendimenti in talento (ingaggi e cartellini). Il risultato è che la Champions smette di essere solo un premio per merito domestico e inizia a comportarsi come un campionato ‘parallelo’ che ordina – e cristallizza – le gerarchie nazionali. Per il 75% dei club dei principali campionati, la qualificazione resta un evento episodico. Ma proprio perché episodico, produce poco: i singoli ‘picchi’ non bastano a cambiare il profilo strutturale dei ricavi, che determinerà – tramite la regola del 70% – il budget sportivo delle stagioni successive. Ne discende un effetto soglia: senza due o più presenze nel quinquennio, diventa arduo uscire dalla middle class domestica. L’esempio tedesco – quattro ‘seriali’ su nove qualificati totali – o quello italiano – tre, quattro, ‘seriali’ su sette – mostrano come l’accesso si sia istituzionalizzato: i posti si assegnano in campionato, ma si preparano nei conti economici europei.
Oligarchia finanziaria
Nel ciclo 2024-27, la Uefa destina 3,317 miliardi di euro ai club partecipanti alle tre competizioni maschili per stagione, di cui 2,467 miliardi alla Champions League (inclusa la Supercoppa). Il 93,5% dei ricavi netti va direttamente ai club: una quota che consolida la Champions come principale fonte di crescita per i bilanci, specie dove i diritti domestici sono stagnanti. Il nuovo sistema ripartisce le somme tra equal shares, performance e value pillar, sostituendo progressivamente il vecchio market pool come driver centrale. La transizione, unita al nuovo formato a league phase, aumenta il numero di partite ‘monetizzabili’ e rende più prevedibile – per i club ricorrenti – la traiettoria dei ricavi. A questo dobbiamo aggiungere che l’introduzione del Fair Play Finanziario, nato con l’intento di riequilibrare il sistema e garantire sostenibilità, ha finito per ottenere l’effetto opposto. Così, nel nome della virtù contabile, il calcio europeo si è trasformato in una oligarchia finanziaria, dove il merito sportivo è diventato sempre più dipendente dalla solidità economica e dalla capacità di attrarre capitali esterni.
E il nuovo fair play finanziario aumenterà il divario
La nuova “squad cost rule”, cioè il nuovo fairplay finanziario lega i costi di rosa – stipendi, ammortamenti da trasferimenti e commissioni agenti – ai ricavi: il tetto, introdotto al 90% nel 2023-24, è sceso all’80% nel 2024-25 e si è stabilizzato al 70% a partire da questa stagione. Tutto logico, ma è una variabile di sistema che potenzia l’effetto Champions: laddove i ricavi Uefa crescono stabilmente, il club ‘seriale’ in Champions League non ottiene solo margine per investire, ma soprattutto licenza regolamentare a farlo. Di converso, chi resta fuori si trova progressivamente compresso. In termini relativi, il differenziale di spesa ammessa tra “5/5 presenze” e “0/5” si misura ormai a centinaia di milioni di euro; in alcuni casi 350-420 milioni di “spesa consentita” in più sono un’ipotesi realistica su orizzonte quinquennale. Tra queste “élite” nascono differenziali oggi drammatici. In Italia, il gap di ricavi distribuiti dalla Champions tra un club che vi partecipa 5 stagioni su 5 e uno che non vi partecipa affatto può aggirarsi tra i 500 e i 600 milioni di euro. Applicando la regola del 70% – spesa consentita in relazione ai ricavi –, quel divario si traduce in 300-420 milioni di margine di spesa in più – a parità di altri fattori – che accelerano il circolo vizioso: la partecipazione porta a maggiori ricavi, maggiori risorse permettono investimenti migliori, che a loro volta aumentano le chance di tornare in Champions.
Solo la Premier fa eccezione
Già a stagione in corso emergono ordini di grandezza difficili da ignorare: nel 2024-25, dopo la sola fase “league”, tre club avevano già superato la soglia dei 90 milioni di introiti Champions (con un picco di 100 milioni). La natura cumulativa dei flussi – fee di partecipazione, risultati, coefficienti, componente “value” – premia la ricorrenza in modo quasi esponenziale. Con tre obiettivi precisi, da parte dell’Uefa, nei prossimi due anni. Stabilità del format: la Uefa ha ribadito che non sono in vista ulteriori cambiamenti alla riforma post 2024; il tema non è la forma del torneo, ma chi vi partecipa con sistematicità. Scala commerciale: dal 2027 l’obiettivo dichiarato è spingere i ricavi oltre 5 miliardi di euro l’anno con nuovi pacchetti premium e possibili accordi di streaming, un moltiplicatore ulteriore per l’upper-tier. Trasmissione domestica: la Premier fa eccezione con un accordo in crescita; altrove il rischio è la stagnazione e quindi maggiore dipendenza dal flusso Uefa.
La ricetta dei miracoli portoghesi
Tra il 2020-21 e il 2024-25, in un’Europa calcistica sempre più chiusa nei suoi recinti dorati, solo Porto e Benfica sono riuscite a spingersi ﬁno agli ottavi di finale di Champions League pur non appartenendo ai “big five”, i cinque campionati principali (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1). Un’eccezione che racconta molto più di quanto sembri: la storia di un piccolo Paese che ha imparato a usare l’intelligenza dove mancano le risorse, a costruire valore nel transito, a trasformare il confine in mestiere. Il calcio portoghese vive infatti di un player trading feroce, quasi scientifico. Giovani sudamericani – soprattutto brasiliani – arrivano come promesse e ripartono come patrimonio, dopo essere passati attraverso un laboratorio tecnico e culturale che sa unire rigore tattico e libertà creativa. La naturalizzazione dei brasiliani, che li rende comunitari e quindi più facilmente tesserabili, è l’altro ingranaggio invisibile di questo sistema. Un trucco legale, certo, ma anche un segno di come il Portogallo abbia imparato a muoversi tra le pieghe della globalizzazione.
Le zone d'ombra
Dietro a questa efficienza, però, si intravedono zone d’ombra: reti di procuratori onnipresenti, fondi d’investimento opachi, flussi economici difficili da tracciare. Il talento diventa spesso una merce che passa di mano prima ancora di trovare una casa. Eppure, in mezzo a tutto questo, il Portogallo continua a produrre giocatori di valore e allenatori di prospettiva, capaci di unire il rigore del metodo europeo all’istinto latino. In un continente dove il Fair Play Finanziario ha cristallizzato le ricchezze, impedendo ai club medi di scalare verso l’élite, Porto e Benfica restano una via laterale alla sopravvivenza competitiva. Non possono competere con le multinazionali del calcio, ma ne hanno compreso le regole meglio di chiunque altro. Così, ogni plusvalenza diventa un gol segnato alla geografia economica del pallone: un modo per dire che si può restare periferia, ma essere comunque al centro del gioco. Accanto a Porto e Benfica, c’è lo Sporting Lisbona, terza gamba di un sistema che non vive solo di mercato, ma anche di formazione profonda. È dallo Sporting che sono passati alcuni dei talenti più puri del calcio europeo – da Figo a Cristiano Ronaldo, da Nani a João Moutinho – e dove la cantera continua a essere laboratorio di metodo e identità. A Lisbona come a Oporto, il talento non è solo scoperto: è costruito, educato a pensare il gioco prima ancora che a giocarlo.
