Champions League, scelti gli arbitri di Inter e Napoli: chi sono e i precedenti

Sarà Glenn Nyberg ad arbitrare Union SG-Inter , match valido per la terza giornata di Champions League in programma martedì sera all'Anderlecht Stadium di Bruxelles. Collaboratori del fischietto svedese i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist, quarto uomo Adam Ladeback. Al Var gli spagnoli Guillermo Cuadra Fernandez e Javier Iglesias Villanueva. Un solo precedente dell'arbitro Nyberg con l' Inter : lo 0-0 sul campo del Manchester City nella fase campionato della scorsa edizione di Champions League.

Siebert per Psv-Napoli

Daniel Siebert è stato scelto dalla Uefa per dirigere Psv-Napoli, sempre martedì alle 21: con l'arbitro tedesco i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Daniel Schlager. Al Var Christian Dingert e Bastian Dankert. Il fischietto tedesco ha arbitrato solo una volta il Napoli. L’unico precedente risale al 25 febbraio 2021 in Europa League, con la vittoria della formazione campana per 2-1 contro il Granada con le reti di Zielinski e Fabian Ruiz.