Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Champions League, scelti gli arbitri di Inter e Napoli: chi sono e i precedenti

Ecco le designazioni per le partite dei nerazzurri e dei campani nel prossimo turno della massima competizione europea per club
2 min

Sarà Glenn Nyberg ad arbitrare Union SG-Inter, match valido per la terza giornata di Champions League in programma martedì sera all'Anderlecht Stadium di Bruxelles. Collaboratori del fischietto svedese i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist, quarto uomo Adam Ladeback. Al Var gli spagnoli Guillermo Cuadra Fernandez e Javier Iglesias Villanueva. Un solo precedente dell'arbitro Nyberg con l'Inter: lo 0-0 sul campo del Manchester City nella fase campionato della scorsa edizione di Champions League.

La classifica di Champions League

Siebert per Psv-Napoli

Daniel Siebert è stato scelto dalla Uefa per dirigere Psv-Napoli, sempre martedì alle 21: con l'arbitro tedesco i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Daniel Schlager. Al Var Christian Dingert e Bastian Dankert. Il fischietto tedesco ha arbitrato solo una volta il Napoli. L’unico precedente risale al 25 febbraio 2021 in Europa League, con la vittoria della formazione campana per 2-1 contro il Granada con le reti di Zielinski e Fabian Ruiz.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League