Champions, terzo turno: Liverpool in crisi, Real-Juve il clou. Napoli e Inter...

L'Arsenal dominatore della Premier contro l'Atletico Madrid in ripresa, con il suggestivo confronto azzurro tra Calafiori e Raspadori, è tra le chicche della terza giornata di Champions League, che riprende la sua corsa dopo la pausa per le nazionali e che presenta numerosi altri spunti di rilievo. Ma il responso più atteso è quello che riguarda il Liverpool che in poche settimane da dominatore in tutte le competizioni si è trasformato in un fantasma. Il ko di ieri col Manchester United è il quarto di fila che certifica la crisi dello squadrone di Slot che ha speso 500 milioni sul mercato. Ora ci sarà un'importante verifica in casa del Francoforte. La sfida più suggestiva va in scena però al Bernabeu con la Juve di Tudor, che è incappata in una sconfitta dopo 5 modesti pareggi, che rende visita al Real Madrid a punteggio pieno. E' un incrocio delicato per i bianconeri, in crisi di fiducia e di risultati, che ritrovano l'ex Huijsen, frettolosamente ceduto, oltre agli spauracchi Mbappé e Vinicius e i giovani talenti Mastantuomo e Guler.
La classifica di Champions League
Gli impegni di Napoli, Inter e Atalanta
Ostacoli piu abbordabili per le altre tre italiane. Il Napoli, falcidiato da infortuni, proverà a cancellare il ko di Torino cercando riscatto in casa degli olandesi del Psv, l'ultima squadra di Lang, che può contare sul goleador Til e l'ex interista Perisic. L'Inter, lanciata dai 6 vittorie consecutive e dall'aggancio a Roma e Napoli alle spalle del MIlan, affronta l'Union St. Gilloise, che guida a sorpresa il campionato belga, ma il pronostico è nettamente per i nerazzurri. Puo' portarsi a 6 punti anche l'Atalanta di Juric che ha il compito più facile contro il modesto Slavia Praga. Verifiche importanti ci saranno per alcuni top club. Il Barcellona, che si lecca le ferite per il ko col Psg, gioca ancora in casa ma contro il più abbordabile Olympiacos. Il Manchester City, che continua a giovarsi di un Haaland scatenato (23 totali in 13 gare), avrà un esame severo fuori col Villarreal, terza forza della Liga. Il Chelsea di Maresca, attardato dallo stop col Bayern, è favorito nel confronto con un Ajax in crisi.
Le altre big
Delle altre tre squadre a punteggio pieno, il Psg campione avrà un ostacolo solido fuori col Leverkusen mentre il Bayern, che ospita il Bruges, attende la solita goleada trascinata da Kane. La terza, il sorprendente club azero Qarabag, cerca gloria in casa dell'Athletic dei fratelli Williams, ultimo a zero punti. Degne di nota anche Monaco-Tottenham, Sporting-Marsiglia e Newcastle-Benfica con Mourinho che cerca i primi punti in Champions dopo il ko col Chelsea.
Roma, servono i tre punti
In Europa League cercano riscatto le due italiane. La Roma di Gasperini, dopo i ko in casa con Torino, Lilla e Inter, ha un nuovo appuntamento all'Olimpico col modesto Viktoria Plzen, che però ha un punto in più. Ai giallorossi servono i tre punti cercando una rivincita degli attaccanti, sempre in sofferenza. Dovrebbe essere confermato Bailey, dopo lo spicchio di gara con l'Inter. Il Bologna, reduce dal successo di Cagliari, ha una trasferta in Romania con lo Steaua, che in casa ha già perso con lo Young Boys. Per la quadrata formazione di Italiano è l'occasione per cercare il primo successo per non compromettere la classifica. Il Nottingham, in crisi in Premier, prova a risollevarsi dopo avere licenziato Postecoglou come era successo con Espirito Santo, ospitando nel clou di Europa League il brillante Porto di Farioli.
Fiorentina, riscatto in Conference?
In Conference la deludente Fiorentina di Pioli, in profonda crisi in campionato e dopo i veleni per il rigore concesso al Milan, cerca il secondo successo in casa del deludente Rapid Vienna, già sconfitta nell'esordio 4-1 dal Lech Poznam. L'altra favorita, il Crystal Palace, riceve gli olandesi dell'Az Alkmaard nell'incontro piu' interessante del secondo turno.
