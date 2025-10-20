Champions, terzo turno: Liverpool in crisi, Real-Juve il clou. Napoli e Inter...

L'Arsenal dominatore della Premier contro l'Atletico Madrid in ripresa, con il suggestivo confronto azzurro tra Calafiori e Raspadori, è tra le chicche della terza giornata di Champions League, che riprende la sua corsa dopo la pausa per le nazionali e che presenta numerosi altri spunti di rilievo. Ma il responso più atteso è quello che riguarda il Liverpool che in poche settimane da dominatore in tutte le competizioni si è trasformato in un fantasma. Il ko di ieri col Manchester United è il quarto di fila che certifica la crisi dello squadrone di Slot che ha speso 500 milioni sul mercato. Ora ci sarà un'importante verifica in casa del Francoforte. La sfida più suggestiva va in scena però al Bernabeu con la Juve di Tudor, che è incappata in una sconfitta dopo 5 modesti pareggi, che rende visita al Real Madrid a punteggio pieno. E' un incrocio delicato per i bianconeri, in crisi di fiducia e di risultati, che ritrovano l'ex Huijsen, frettolosamente ceduto, oltre agli spauracchi Mbappé e Vinicius e i giovani talenti Mastantuomo e Guler.