Conte verso il Psv: “Non siamo vittime sacrificali. McTominay? Dipende da lui"

EINDHOVEN (Paesi Bassi) - Il Napoli torna subito in campo domani per cercare di cancellare l'amarezza del ko a Torino. Il campioni d'Italia scenderanno in campo al Philips Stadion per affrontare il Psv Eindhoven nella terza giornata della Champions League, le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia: "La prestazione di Torino mi è piaciuta, poi sicuramente il risultato è stato negativo e può condizionare i giudizi in generale. C'è da affrontare questa partita contro un'ottima squadra, che ha vinto il campionato olandese l'anno scorso, è sempre protagonista. Giocano sicuramente un calcio particolare, bisogna fare grande attenzione, perché comunque non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di farle nel migliore dei modi
Lo step da fare quest'anno: "Concesso più gol ma..."
Sul cosa il suo Napoli deve migliorare specie in Europa: "Rispetto all'anno scorso abbiamo concesso più gol però ne abbiamo fatti di più. Anche nell'ultima partita abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo fare gol, è inevitabile che poi ci vuole quella concretezza, perché rispetto alla stagione scorsa la mole di gioco è migliorata in maniera importante. Forse è anche questo che ti espone un po' al contropiede e ad altri rischi, che l'anno scorso magari ne prendevi di meno perché eri meno dominante durante la partita. Però la strada nostra era ed è questa, è la strada europea: tutti giocano per cercare di fare un gol in più. Le grandi squadre, chi vuole salire di livello, deve pensare di prendersi qualche rischio in più, devi concedere campo alle spalle. Però è quello che bisogna fare se vogliamo fare lo step successivo".
Sulle condizioni McTominay: "Sta a lui decidere"
A tener banco in casa azzurra è la condizione di Scott McTominay, Conte chiarisce: "Bisogna aspettare domani. Sarà il ragazzo a prendere la decisione. Ieri ha svolto lavoro differenziato, oggi ha svolto una parte dell'allenamento. Ha avuto questo problema di questo taglio sulla parte superiore della caviglia. Sicuramente starà a lui prendersi la responsabilità della decisione, tra virgolette. Io ho fatto il calciatore e forzarli non va mai bene. Aspettiamo la sua decisione, sapendo che per noi è un calciatore importante: se ci sarà saremo ben contenti, altrimenti c'è una soluzione pronta già".
Sulla crescita di Lang: "Bene a livello tattico"
Noa Lang si sta ritagliando spazio nelle rotazioni di Conte: "Noa sta crescendo soprattutto a livello tattico. Qui aveva una libertà assoluta di spaziare. Noi nel momento in cui abbiamo deciso di far giocare i 4 centrocampisti, uno spazio doveva ridursi. Sicuramente si è ridotto a sinistra. Abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa per dare ampiezza. E' capitato anche col 4-3-3 che ho fatto giocare Neres a sinistra, perché lo ritenevo più pronto. Al più presto Lang sicuramente partirà da titolare in una partita, deve solo continuare a lavorare come sta facendo - aggiunge - A lui piace la musica, è anche un grande cantante e a volte anche un bravo ballerino, ma per me è davvero importante che sia un bravo calciatore (ride, ndr). Di certo ora sta pagando un po' la differenza tra i campionati, perché c'è una pressione diversa in Olanda rispetto in Italia. C'è una un po' di differenza anche tattica. Ma lui sta migliorando, sta lavorando davvero sodo. Secondo me è un bravo giocatore e non è un 'problema', sono sicuro che molto presto potrà giocare una partita nell'undici titolare".
L'inserimento di Beukema e la "snobbatura" Dell'Olanda
Sull'adattamento dell'ex Bologna: "Sicuramente per Sam il periodo di apprendimento è facilitato, perché ha già giocato nel campionato italiano a differenza di Noa Lang. Lui è più abituato, sta lavorando e cercando di migliorare. Secondo me sta migliorando e deve continuare a fare questo percorso, e noi dobbiamo essere bravi a cercare di aiutarlo - aggiunge - Parliamo di un buon giocatore, secondo me ha molto margine per migliorare. Penso che il suo obiettivo possa essere la chiamata in nazionale. È importante per lui che continui a lavorare per migliorare sotto l'aspetto tattico e fisico. Ma di certo lui è un buon giocatore che può avere il target di essere un nazionale olandese".
Beukema: "Io e Noa siamo carichi"
Presente in conferenza stampa anche il "padrone di casa" Sam Beukema: "Per me e per Noa è sempre bello tornare in Olanda, ovviamente c'è una cultura diversa rispetto all'Italia, soprattutto con i tifosi napoletani che per me sono unici. In Olanda anche abbiamo bravi tifosi, ma è diverso rispetto all'Italia ovviamente. Noa è molto carico per il ritorno qui dove giocava l'anno scorso, quindi siamo carichi e contenti di essere qui oggi". Sulla crescita: "Sono belli i dati, ma sono solo due partite ovviamente. È molto diverso rispetto all'anno scorso, ora con il Napoli è un altro modo di giocare, io cerco di continuare a migliorarmi sempre. Secondo me se continuo così, a un certo punto può arrivare anche la nazionale, spero. Però il mio focus è solo sul Napoli e soprattutto per la sfida di domani contro il PSV"
EINDHOVEN (Paesi Bassi) - Il Napoli torna subito in campo domani per cercare di cancellare l'amarezza del ko a Torino. Il campioni d'Italia scenderanno in campo al Philips Stadion per affrontare il Psv Eindhoven nella terza giornata della Champions League, le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia: "La prestazione di Torino mi è piaciuta, poi sicuramente il risultato è stato negativo e può condizionare i giudizi in generale. C'è da affrontare questa partita contro un'ottima squadra, che ha vinto il campionato olandese l'anno scorso, è sempre protagonista. Giocano sicuramente un calcio particolare, bisogna fare grande attenzione, perché comunque non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di farle nel migliore dei modi
Lo step da fare quest'anno: "Concesso più gol ma..."
Sul cosa il suo Napoli deve migliorare specie in Europa: "Rispetto all'anno scorso abbiamo concesso più gol però ne abbiamo fatti di più. Anche nell'ultima partita abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo fare gol, è inevitabile che poi ci vuole quella concretezza, perché rispetto alla stagione scorsa la mole di gioco è migliorata in maniera importante. Forse è anche questo che ti espone un po' al contropiede e ad altri rischi, che l'anno scorso magari ne prendevi di meno perché eri meno dominante durante la partita. Però la strada nostra era ed è questa, è la strada europea: tutti giocano per cercare di fare un gol in più. Le grandi squadre, chi vuole salire di livello, deve pensare di prendersi qualche rischio in più, devi concedere campo alle spalle. Però è quello che bisogna fare se vogliamo fare lo step successivo".
Sulle condizioni McTominay: "Sta a lui decidere"
A tener banco in casa azzurra è la condizione di Scott McTominay, Conte chiarisce: "Bisogna aspettare domani. Sarà il ragazzo a prendere la decisione. Ieri ha svolto lavoro differenziato, oggi ha svolto una parte dell'allenamento. Ha avuto questo problema di questo taglio sulla parte superiore della caviglia. Sicuramente starà a lui prendersi la responsabilità della decisione, tra virgolette. Io ho fatto il calciatore e forzarli non va mai bene. Aspettiamo la sua decisione, sapendo che per noi è un calciatore importante: se ci sarà saremo ben contenti, altrimenti c'è una soluzione pronta già".