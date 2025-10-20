Conte verso il Psv: “Non siamo vittime sacrificali. McTominay? Dipende da lui"

EINDHOVEN (Paesi Bassi) - Il Napoli torna subito in campo domani per cercare di cancellare l'amarezza del ko a Torino. Il campioni d'Italia scenderanno in campo al Philips Stadion per affrontare il Psv Eindhoven nella terza giornata della Champions League, le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia: "La prestazione di Torino mi è piaciuta, poi sicuramente il risultato è stato negativo e può condizionare i giudizi in generale. C'è da affrontare questa partita contro un'ottima squadra, che ha vinto il campionato olandese l'anno scorso, è sempre protagonista. Giocano sicuramente un calcio particolare, bisogna fare grande attenzione, perché comunque non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di farle nel migliore dei modi

Lo step da fare quest'anno: "Concesso più gol ma..."

Sul cosa il suo Napoli deve migliorare specie in Europa: "Rispetto all'anno scorso abbiamo concesso più gol però ne abbiamo fatti di più. Anche nell'ultima partita abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo fare gol, è inevitabile che poi ci vuole quella concretezza, perché rispetto alla stagione scorsa la mole di gioco è migliorata in maniera importante. Forse è anche questo che ti espone un po' al contropiede e ad altri rischi, che l'anno scorso magari ne prendevi di meno perché eri meno dominante durante la partita. Però la strada nostra era ed è questa, è la strada europea: tutti giocano per cercare di fare un gol in più. Le grandi squadre, chi vuole salire di livello, deve pensare di prendersi qualche rischio in più, devi concedere campo alle spalle. Però è quello che bisogna fare se vogliamo fare lo step successivo".

Sulle condizioni McTominay: "Sta a lui decidere"

A tener banco in casa azzurra è la condizione di Scott McTominay, Conte chiarisce: "Bisogna aspettare domani. Sarà il ragazzo a prendere la decisione. Ieri ha svolto lavoro differenziato, oggi ha svolto una parte dell'allenamento. Ha avuto questo problema di questo taglio sulla parte superiore della caviglia. Sicuramente starà a lui prendersi la responsabilità della decisione, tra virgolette. Io ho fatto il calciatore e forzarli non va mai bene. Aspettiamo la sua decisione, sapendo che per noi è un calciatore importante: se ci sarà saremo ben contenti, altrimenti c'è una soluzione pronta già".