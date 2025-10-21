Psv-Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere la Champions League in tempo reale

EINDHOVEN (Olanda) - Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino che ha sancito la perdita del primato in campionato con il sorpasso del Milan , il Napoli di Conte si rigetta a capofitto in Champions League per riprendere da dove aveva lasciato. Esordio negativo con il City in questa League Phase e primi tre punti acciuffati al Maradona contro lo Sporting Lisbona , ora gli azzurri si preparano per la seconda trasferta europea ad Eindhoven contro il Psv di Bosz . Una notte particolare per Noa Lang che tornerà da ex al Philip Stadion, ma una notte particolare soprattutto per Conte che deve far fronte ancora all'assenza di Hojlund , autentico trascinatore nell'ultima uscita europea del Napoli. Olandesi che dal canto loro, dopo una sconfitta e un pareggio nelle prime due giornate di Champions, cercano la prima vittoria per rilanciarsi nel girone unico. Fischio d'inizio alle ore 21 con il team arbitrale tutto tedesco guidato dal signore Sieberg .

SEGUI PSV-NAPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Psv-Napoli: diretta tv e streaming

Psv-Napoli, gara valida per il terzo turno della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 21 al Philips Stadion e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Psv-Napoli

NAPOLI (4-4-1-1): Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Beukema, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Lucca. All. Conte. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Vergara, Neres, Lang, Ambrosino. Indisponibili: Contini, Rrahmani, Lobotka, Hojlund. Squalificati: -. Diffidati: -.

PSV (4-2-3-1): Kovar, Dest, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Schouten, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til. All. Bosz. A disposizione: Olij, Schiks, Salah-Eddine, Flamingo, Pepi, Wanner, Driouech, Baijraktarevic, Boadu, Fernandez, Waayers, Nagalo. Indisponibili: Slidilla, Van Bommel, Plea. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Sieberg (Germania). Assistenti: Seidel-Foltyn. IV Uomo: Schlager. Var: Dingert. Avar: Dankert.