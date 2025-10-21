A Madrid la rivoluzione è Real e funziona: l’impietoso confronto con la Juve

Il Real Madrid ospita la Juventus al Santiago Bernabéu , nella terza giornata del maxi girone di Champions League , in un confronto che, al di là della singola partita, mette uno di fronte all'altro due club con un passato simile, ma un presente e una prospettiva futura decisamente diversa. La squadra bianconera arriva a questa trasferta dopo la sconfitta di Como e in una fase di ricostruzione ancora fragile, mentre il Real Madrid attraversa un momento positivo e mostra i primi frutti dell'ambizioso rinnovamento iniziato quest'estate. Con l'addio di Carlo Ancelotti ( 66 anni), sostituito da Xabi Alonso (43), il club spagnolo ha avviato una vera e propria transizione generazionale anche in campo.

Rivoluzione blancos

Giocatori di lunga esperienza come Luka Modric (40) e Lucas Vazquez (34) hanno ceduto il passo a giovani emergenti come Franco Mastantuono (18 anni) e l'ex juventino Dean Huijsen (20) che sono stati affiancati, senza timori, a talenti già affermati, ma ancora molto giovani, come Arda Guler (20): dovranno essere loro i protagonisti assoluti del nuovo progetto tecnico. L'età media della rosa, poco superiore ai 25 anni (25,07), è la più bassa degli ultimi venticinque anni e testimonia l’intento di combinare qualità e entusiasmo. Questa nuova generazione dovrà convivere con stelle già consolidate e, anche loro, relativamente giovani: Kylian Mbappé (26), Vinicius (25) e Jude Bellingham (22) sono le primedonne di un Real Madrid che vuole riprendersi a tutti i costi le luci della ribalta, sia in Spagna che in Europa, dopo gli "zeru tituli" della scorsa stagione.

Confronto impietoso per la Juve

Sotto questo aspetto, il confronto con la Juventus è impietoso per i bianconeri. E già, perché la relazione causa-effetto a Madrid non ha nulla a che vedere con quanto successo a Torino lo scorso anno. Puntando in panchina su Thiago Motta, la Vecchia Signora aveva tentato un percorso simile, scommettendo sui giovani e su una visione di lungo periodo. I risultati, però, sono stati deludenti. Errori tattici e di gestione del gruppo hanno, infatti, costretto una società non esente da colpe - la frettolosa e drammatica cessione di Huijsen grida ancora vendetta - a intervenire per salvaguardare, quantomeno, la qualificazione in Champions League, interrompendo però improvvisamente quello che, fino a poche settimane prima, era stato definito un processo di crescita che avrebbe avuto bisogno di tempo e pazienza. Ed è per questa ragione che il Real Madrid sembra riuscire, oggi, laddove la Juventus ha fallito ieri: la squadra combina prospettiva e competitività, integrando in maniera organica i giovani nel gruppo senza privarsi della possibilità di lottare per i titoli anche nell’immediato. La strategia di Florentino Pérez mira a una continuità di rendimento e a un futuro vincente basato sull’equilibrio tra esperienza e freschezza atletica, con l’obiettivo, sì, di dominare nei prossimi anni ma senza rinunciare al presente.