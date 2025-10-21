Bosz: "Psv in un momento positivo. So come battere il Napoli. Azzurri forti, però..."

"C’è sempre voglia di vincere, che si tratti di Napoli o di Champions League". È il messaggio netto lanciato dal t ecnico del Psv, Peter Bosz , nella conferenza stampa di ieri mattina: un vero e proprio guanto di sfida ad Antonio Conte e agli azzurri in vista del match di questa sera al Philips Stadion di Eindhoven . Gli olandesi vantano un ottimo rendimento casalingo contro le formazioni italiane: 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte in 14 precedenti, con una media punti di 1,86 a partita. Il Psv, inoltre, ha vinto entrambi gli scontri diretti con i partenopei nel 2012, trascinato da Dries Mertens, quello che poi sarebbe diventato il miglior marcatore della storia del Napoli. Negli intrecci tra le due squadre, oltre al belga, c’è sicuramente Noa Lang , finora poco impiegato da Conte. Con Bosz, l’esterno ha disputato 63 partite, siglando 19 gol e 14 assist. "Mi aspettavo che giocasse di più - ha ammesso l’allenatore del Psv - ma è sempre complicato per uno straniero adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui nelle scorse settimane, mi ha detto che si sta allenando duramente. È molto tecnico e troverà spazio. Se non lo conosci, potresti avere un’immagine distorta di lui, con i tatuaggi e la passione per il rap. Ma io lo conosco bene, posso dire che è gentile, socievole e coinvolto con i compagni. Non è un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato un leader per noi".

Psv, le ultime in vista del Napoli

In Eredivisie, il Psv è secondo con 22 punti, a sole 3 lunghezze dal Feyenoord capolista e vanta il miglior attacco del torneo con 27 gol (3 a partita). Pochi dubbi di formazione per Bosz, che opterà per il consueto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Kovar, sulla destra dovrebbe esserci l’ex Milan, Dest, anche se è in ballottaggio con Salah-Eddine. "Siamo in un momento positivo - ha detto - e possiamo battere il Napoli. Ricordo quando li affrontai col Milan ed erano fortissimi. Con Conte giocano diversamente e hanno perso alcuni top player di allora. Anche se hanno giocatori come De Bruyne e Hojlund (che però sarà assente, ndr) possiamo fare bene". Al centro della difesa Gasiorowski e Obispo, in vantaggio su Flamingo, con Junior a sinistra per completare il reparto arretrato. A centrocampo pronti Schouten e Veerman. Sulla trequarti, fasce occupate da ex Serie A: Man a destra, Perisic a sinistra, con Saibari alle spalle della punta Til. Perisic sarà l’osservato speciale per la difesa azzurra. Conte lo conosce bene e lo ha allenato per 78 partite, nelle quali l’ex Inter ha messo a referto 6 gol e 14 assist. Il Napoli, inoltre, è la terza squadra più affrontata da Perisic tra tutte le competizioni: l’esterno 36enne ha ottenuto 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte contro i partenopei, realizzando anche 2 gol e 1 assist. Gli olandesi cercano la prima vittoria in questa edizione della Champions League, dopo la sconfitta della prima giornata contro l’Union SG e il pareggio nell’ultima gara contro il Bayer Leverkusen. Attualmente occupano il 27° posto nella classifica della Champions con un solo punto all’attivo. C’è la voglia per Bosz di invertire il trend contro le squadre italiane: una vittoria e 5 sconfitte, una di queste arrivata proprio contro l’Inter di Conte il 10 agosto 2020, quando Bosz allenava il Leverkusen. Non sarà assolutamente una gara facile per il Napoli: questa è la promessa del coach e del suo Psv.