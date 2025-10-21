Xabi Alonso: “Juve arrabbiata, non dimentichiamo la storia. La finale? Chiedete a Zidane”

Como-Juve, Yildiz e cosa manca a Tudor

Xabi Alonso è ritornato sulla Vecchia Signora e l'ultima partita persa dai bianconeri in Serie A: "La Juve ha cambiato un po', ma il Como ha fatto un grande gara grazie alla preparazione di Fabregas. Paz? Sta facendo molto bene da due anni e per il mercato è presto. Cosa manca alla squadra di Tudor? Fino a tre settimane fa stava giocando molto bene, soprattutto contro l'Inter. Noi dobbiamo stare attenti perchè le squadre italiane sono pericolose e la Juve sarà arrabbiata. Non dobbiamo dimenticare la storia della Juve. Yildiz? Ha avuto una crescita incredibile con il suo club e la Turchia. Io lo conosco dai tempi del Bayern Monaco e sono contento per lui". Sulle condizioni del Real Madrid e gli infortunati: "Alexander-Arnold e Carvajal stanno facendo qualcosa. Trent penso non possa esserci domani". Poi ha elogiato Mbappé: "Non sono contento solo per i gol, ma perchè i suoi compagni lo seguono. Lui farà sempre gol e ha sempre fatto gol. La squadra ha bisogno della sua influenza ed è in un momento molto positivo dopo l'adattamento dello scorso anno. Adesso tutto si incastra alla perfezione. Meglio lui o Courtois? Io penso che Courtois sia il miglior portiere del mondo. Poi ha una connessione con il gioco e con i compagni. Paragone difficile e non posso scegliere".