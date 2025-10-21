Inter-Union Saint-Gilloise, diretta Champions League: formazioni e risultato in tempo reale

L'Inter fa visita all' Union Saint-Gilloise nel terzo turno della fase campiionato della Champions League 2025-26 . I nerazzurri di Chivu, che vengono dalla vittoria sul campo della Roma nell'ultimo turno di Serie A, hanno vinto le prime due gare europee della nuova stagione senza prendere reti e sono a punteggio pieno nella classifica del girone unico : prima hanno trionfato 2-0 ad Amsterdam contro l'Ajax all'esordio e poi hanno battuto 3-0 lo Slavia Praga a San Siro nel secondo turno. La formazione belga, invece, è a quota 3 punti in graduatoria dopo il successo sul campo del Psv e la sconfitta casalinga contro il Newcastle . Segui la partita in tempo reale sul nostro sito.

19:59

Hubert: “Inter, l'avversaria più dura”

“Dobbiamo imparare dalla partita contro il Newcastle. Giocheremo contro una finalista di Champions League. Hanno vinto le ultime sei partite e sono secondi in Serie A, questa è l'avversaria più dura che l'Union abbia mai affrontato in Europa” ha detto in conferenza stampa David Hubert, tecnico dei belgi.

19:49

Le formazioni ufficiali

UNION SAINT-GILLOISE (3-5-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang; El Hadj, David. Allenatore: Hubert.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Frattesi, Zielinski, Carlos Augusto; L.Martinez, Esposito. Allenatore: Chivu.

19:34

Come arriva l'Union Saint-Gilloise

In Belgio l'Union fa la voce grossa: primo posto in campionato con tre punti di vantaggio sul Bruges, miglior attacco e miglior difesa del torneo. Anche l'inizio del percorso in Champions sembrava candidarlo a possibile sorpresa, con la vittoria all'esordio in casa del PSV Eindhoven, ma la pesante sconfitta per 0-4 in casa contro il Newcastle due settimane più tardi ha ridimensionato la formazione belga.

19:22

L’arbitro della sfida

La Uefa ha designato lo svedese Glenn Nyberg come arbitro di Union SG-Inter. Assistenti i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto uomo Adam Ladebäck. Al Var gli spagnoli Guillermo Cuadra Fernandez e Javier Iglesias Villanueva.

19:16

Le parole di Chivu alla vigilia

"Alla squadra chiedo sempre responsabilità, felicità e passione. Dobbiamo onorare questa competizione, che sappiamo essere molto importante. In questo momento stiamo pensando solo a questa partita e non al Napoli. Io sono felice di quello che stanno facendo i ragazzi, perché se lo meritano e hanno l'ambizione di restare ai livelli a cui sono sempre stati", ha detto Chivu alla vigilia.

Lotto Park (Anderlecht)