L’Inter non si ferma più. I nerazzurri vincono anche sul campo dell’ Union Saint-Gilloise e ottengono la settima vittoria consecutiva tra campionato ed Europa. La formazione di Chivu trionfa 4-0 in Belgio nel terzo turno della fase a girone unico di Champions League e trova il terzo successo di fila nella competizione europea, senza prendere reti, salendo a quota 9 punti in classifica . L’Inter è momentaneamente in testa alla graduatoria a punteggio pieno con Arsenal e Psg. Dopo un avvio complicato, i nerazzurri prendono in mano la gara e indirizzano l’incontro con un micidiale uno-due nella parte finale del primo tempo: sblocca Dumfries sugli sviluppi di un corner, raddoppia Lautaro Martinez dopo un fantastico contropiede. Nella ripresa, poi, la squadra di Chivu dilaga con il rigore trasformato da Calhanoglu e con il primo gol in Champions di Pio Esposito , che firma il definitivo poker.

22:52

FISCHIO FINALE: l'Inter vince 4-0

Finisce la gara a Bruxelles. I nerazzurri trionfano 4-0 sul campo dell'Union: gol di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu ed Esposito.

22:49

Tre minuti di recupero

Si giocheranno tre minuti di recupero oltre il novantesimo.

22:43

Sostituzione per i belgi

Schoofs fa il suo ingresso sul terreno di gioco prendendo il posto di Zorgane.

22:42

Occasione per l'Union

I padroni di casa sfiorano la rete con Rodriguez che non arriva sul tiro-cross di Khalaili.

22:35

Spazio per Luis Henrique

Altro cambio per Chivu: Luis Henrique entra in campo al posto di Dumfries.

22:34

GOL - L'Inter cala il poker: Esposito segna la sua prima rete in Champions

Ecco la prima marcatura di Pio nella massima competizione europea: a segno su invito di Bonny.

22:32

Frattesi vicino al 4-0

L'ex Sassuolo ha una buona chance in area ma Burgess è bravo a chiudere e a ribattere il tiro.

22:26

Esposito si divora il gol

Bel contropiede dell'Inter ma Pio sbaglia clamorosamente a porta vuota su assist di Dumfries e manca la sua prima rete in Champions.

22:24

Ci prova Niang: tiro largo

I padroni di casa si fanno pericolosi con il senegalese, che però non trova la porta con il mancino.

22:22

Proteste dell'Union per un contatto in area nerazzurra

Rischia Dumfries nel tentativo di fermare Niang: i belgi chiedono il rigore, Nyberg lascia giocare.

22:18

Tre cambi anche per i padroni di casa

Anche l'Union effettua tre sostituzioni: Giger, Rodriguez e Florucz al posto di Ait El Hadj, David e Rasmussen.

22:16

Triplo cambio per Chivu

Tre sostituzioni per i nerazzurri: dentro Dimarco, Bonny e Sucic; fuori Bastoni, Lautaro e Calhanoglu.

22:11

GOL - Tris Inter: Calhanoglu non sbaglia dal dischetto

Il centrocampista turco trasforma il tiro dagli undici metri e firma il terzo gol per la squadra guidata da Chivu.

22:10

On field review: rigore per l'Inter

Braccio largo di Mac Allister su colpo di testa di Lautaro, l'arbitro viene richiamato dal Var, riguarda l'azione al monitor e assegna il penalty ai nerazzurri.

22:04

Inizia il secondo tempo

Comincia la ripresa: una novità nella formazione nerazzurra, c'è Akanji al posto di De Vrij (ammonito).

21:50

FINE PRIMO TEMPO: Union SG-Inter 0-2

Finisce la prima parte del match, si va all'intervallo con la squadra italiana avanti di due gol. Dopo un inizio shock e complicato, la formazione di Chivu prende in mano la gara e poi trova due reti nel finale di tempo.

21:47

GOL - L'Inter raddoppia: a segno Lautaro

Bellissima azione in contropiede dei nerazzurri, che trovano il raddoppio grazie alla rete del capitano.

21:44

Lautaro spreca una clamorosa occasione

L'attaccante argentino, a tu per tu con il portiere avversario, è poco lucido, perde il passo e spreca una chance incredibile per il raddoppio.

21:42

GOL - Inter in vantaggio: sblocca Dumfries

I nerazzurri sbloccano il risultato su azione di calcio d'angolo: l'olandese mette dentro da due passi dopo un rimpallo favorevole.

21:40

L'Inter prova a sfondare: Lautaro spara alto

Sponda di Esposito per Lautaro, che non colpisce bene e spara altissimo.

21:32

Primo giallo del match: ammonito De Vrij

Alla mezz'ora arriva il primo cartellino: è De Vrij a rimediare il giallo.

21:30

Esposito di testa: alto sopra la traversa

Primo calcio d'angolo per la squadra di Chivu: con il tentativo di Esposito di testa, che però non inquadra la porta.

21:27

Destro di Ait El Hadj, Sommer c'è

Destro velenoso di Ait El Hadj, con deviazione di Frattesi, e parata del portiere dell'Inter senza difficoltà.

21:24

Tentativo di Calhanoglu dalla distanza

Il centrocampista turco ci prova con un tiro da lontano ma trova la risposta di Scherpen.

21:17

Esposito vicino al gol

L'Inter sfiora il vantaggio: Pio Esposito non riesce a mettere in porta da distanza ravvicinata su invito di Lautaro.

21:15

Lungo possesso palla dell'Inter

I nerazzurri fanno girare bene il pallone e tengono gli avversari nella loro metà campo.

21:09

Ci riprova David

L'attaccante della squadra belga ancora molto attivo: destro dalla distanza che termina fuori.

21:07

Tentativo di Dumfries

I nerazzurri provano a reagire. Ci prova Dumfries con un tiro dal limite dell'area ma la sua conclusione è ribattuta.

21:04

Avvio shock per l'Inter

Tripla occasione per la formazione di casa. Sommer salva su David, poi i nerazzurri rischiano altre due volte su azione di corner (c'è anche un salvataggio sulla linea da parte di Lautaro).

21:01

FISCHIO D'INIZIO

Si parte, è iniziata la sfida di Champions tra i belgi e i nerazzurri.

20:55

Manca poco al calcio d'inizio

Tutto pronto a Bruxelles. La partita tra Union Saint-Gilloise e Inter inizia a brevissimo.

20:41

Giocatori in campo per il riscaldamento

I calciatori delle due squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento. Manca sempre meno all'inizio dell'incontro.

20:32

Le parole di Marotta prima della gara

"Pio? Ha qualità per diventare un campioncino. Arriviamo col massimo rispetto per un avversario che ha fatto bene, ma con la consapevolezza di recitare un ruolo da protagonista anche stasera. Pio e Bonny? Pio è con noi da quando era bambino: ne abbiamo apprezzato le qualità calcistiche ma anche umane perché lo avviano a diventare un campioncino. In merito a Bonny c'erano pareri positivi dall'area tecnica, ma non dimentichiamo che Chivu l'aveva allenato anche a Parma" ha detto Marotta a Sky prima della partita.

20:20

Marotta in visita al Parlamento Europeo

L'Inter, in occasione della trasferta di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise, ha fatto visita al Parlamento Europeo di Bruxelles. La delegazione nerazzurra guidata dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta è stata accolta da Chiara Salvelli, dell'ufficio della Presidente Metsola e da Giorgio Mussa, responsabile dell'Inter Club Europa Bruxelles.

20:11

Un solo precedente di Nyberg con l’Inter

Il fischietto svedese ha arbitrato una sola volta l'Inter: nello 0-0 sul campo del Manchester City, partita della fase campionato della scorsa edizione di Champions League.

19:59

Hubert: “Inter, l'avversaria più dura”

“Dobbiamo imparare dalla partita contro il Newcastle. Giocheremo contro una finalista di Champions League. Hanno vinto le ultime sei partite e sono secondi in Serie A, questa è l'avversaria più dura che l'Union abbia mai affrontato in Europa” ha detto in conferenza stampa David Hubert, tecnico dei belgi.

19:49

Le formazioni ufficiali

UNION SAINT-GILLOISE (3-5-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang; El Hadj, David. Allenatore: Hubert.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Frattesi, Zielinski, Carlos Augusto; L.Martinez, Esposito. Allenatore: Chivu.

19:34

Come arriva l'Union Saint-Gilloise

In Belgio l'Union fa la voce grossa: primo posto in campionato con tre punti di vantaggio sul Bruges, miglior attacco e miglior difesa del torneo. Anche l'inizio del percorso in Champions sembrava candidarlo a possibile sorpresa, con la vittoria all'esordio in casa del PSV Eindhoven, ma la pesante sconfitta per 0-4 in casa contro il Newcastle due settimane più tardi ha ridimensionato la formazione belga.

19:22

L’arbitro della sfida

La Uefa ha designato lo svedese Glenn Nyberg come arbitro di Union SG-Inter. Assistenti i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto uomo Adam Ladebäck. Al Var gli spagnoli Guillermo Cuadra Fernandez e Javier Iglesias Villanueva.

19:16

Le parole di Chivu alla vigilia

"Alla squadra chiedo sempre responsabilità, felicità e passione. Dobbiamo onorare questa competizione, che sappiamo essere molto importante. In questo momento stiamo pensando solo a questa partita e non al Napoli. Io sono felice di quello che stanno facendo i ragazzi, perché se lo meritano e hanno l'ambizione di restare ai livelli a cui sono sempre stati", ha detto Chivu alla vigilia.

Lotto Park (Anderlecht)