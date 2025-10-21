Napoli annientato, il Psv ne fa sei: McTominay non basta a Conte. Psg, Barcellona e Arsenal esagerano

Pesante ko per il Napoli in terra olandese nella terza giornata della prima fase di Champions League: la formazione di Antonio Conte crolla col punteggio di 6-2 in casa del Psv. Eppure sono stati i partenopei a portarsi avanti grazie alla firma di McTominay (secondo gol nel finale di gara) ma un'autorete di Buongiorno e i gol di Saibari, Pepi, Driouech e Dennis Man (doppietta) hanno fatto scivolare i campani (in dieci uomini nel finale per un rosso diretto estratto a Lucca) in 22esima posizione, fermi a quota 3 punti. Il Psg passeggia in casa del Bayer Leverkusen e lo fa vincendo per 7-2: una doppietta di Doue e le firme di Pacho, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha e del neo pallone d'oro Dembele lanciano i parigini di Luis Enrique in testa alla classifica insieme ad Inter (successo per 4-0 sul campo dell'Union SG) e Arsenal. Ai tedeschi non è bastata la doppietta di Garcia (uno su rigore): da segnalare anche un rosso per parte (Andrich e Zabarnyi) e un rigore sbagliato dal Bayer con Grimaldo. Vince anche il Manchester City che si impone per 2-0 in trasferta sul campo del Villarreal: decidono le firme di Haaland e Bernardo Silva nel primo tempo.