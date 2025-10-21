Napoli annientato, il Psv ne fa sei: McTominay non basta a Conte. Psg, Barcellona e Arsenal esagerano

Pesante ko per il Napoli in terra olandese nella terza giornata della prima fase di Champions League: la formazione di Antonio Conte crolla col punteggio di 6-2 in casa del Psv. Eppure sono stati i partenopei a portarsi avanti grazie alla firma di McTominay (secondo gol nel finale di gara) ma un'autorete di Buongiorno e i gol di Saibari, Pepi, Driouech e Dennis Man (doppietta) hanno fatto scivolare i campani (in dieci uomini nel finale per un rosso diretto estratto a Lucca) in 22esima posizione, fermi a quota 3 punti. Il Psg passeggia in casa del Bayer Leverkusen e lo fa vincendo per 7-2: una doppietta di Doue e le firme di Pacho, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha e del neo pallone d'oro Dembele lanciano i parigini di Luis Enrique in testa alla classifica insieme ad Inter (successo per 4-0 sul campo dell'Union SG) e Arsenal. Ai tedeschi non è bastata la doppietta di Garcia (uno su rigore): da segnalare anche un rosso per parte (Andrich e Zabarnyi) e un rigore sbagliato dal Bayer con Grimaldo. Vince anche il Manchester City che si impone per 2-0 in trasferta sul campo del Villarreal: decidono le firme di Haaland e Bernardo Silva nel primo tempo.
Barcellona e Arsenal a valanga
Barcellona travolgente in casa contro l'Olympiakos: all'Estadio Olimpico, i blaugrana hanno travolto per 6-1 la formazione greca con una tripletta di Fermin Lopez, una doppietta di Rashford e un rigore realizzato da Yamine Lamal. Per i greci, rimasti in dieci dal 57° per la doppia ammonizione rimediata da Hezze, un penalty di El Kaabi al 54° per il momentaneo 2-1. Nell'altro match disputato nel pomeriggio, pareggio senza reti tra Kairat Almaty e Pafos. Poker interno dell'Arsenal che travolge in casa l'Atletico Madrid di Simeone: le reti dei Gunners sono state di Gyokeres (doppietta), Gabriel e Martinelli. Vince anche il Newcastle contro il Benfica: Gordon e due volte Barnes mandano ko la formazione di Mourinho, fanalino di coda di questa prima fase di Champions con zero punti. Successo importante per il Borussia Dortmund che batte il Copenhagen in trasferta per 4-2: la doppietta di Nmecha e i gol di Bensebaini e Fabio Silva rispondo alla sfortunata autorete di Anton e alla firma nel finale di Dadason.