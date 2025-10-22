Atalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere la Champions League in tempo reale

Tutto pronto a Bergamo dove alle ore 21 l' Atalanta scenderà in campo contro lo Slavia Praga nella terza giornata della prima fase di Champions League. Fin qui una sconfitta ed una vittoria per la Dea nelle prime due gare: dopo il ko all'esordio contro il Psg, è arrivata una sofferta vittoria interna contro il Bruges per 2-1. In classifica, l'Atalanta ha tre punti ed occupa attualmente la 21esima posizione. Solo un punto invece per lo Slavia Praga, ottenuto in casa contro il Bodo/Glimt nella gara d'esordio: nell'ultimo match, invece, i cechi hanno subito tre reti a Milano contro l'Inter.

SEGUI ATALANTA-SLAVIA PRAGA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Atalanta-Slavia Praga: diretta tv e streaming

Atalanta-Slavia Praga, gara valida per la terza giornata della prima fase di Champions League, è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (252).

Le probabili formazioni di Atalanta-Slavia Praga

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; Pasalic; Scamacca, Lookman. Allenatore: Juric. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Bellanova, Kolasinac, Obric, Bernasconi, Musah, Brescianini, Samardzic, Sulemana, De Ketelaere, Maldini. Indisponibili: Scalvini. Squalificati: /.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Chaloupek, Vicek, Zima; Hashioka, Dorley, Zafeiris, Sadilek; Kusej, Provod; Chory. Allenatore: Trpisovsky. A disposizione: Stanek, Rezek, Boril, Mbodji, Moses, Cham, Sanyang, Chytil, Prekop. Indisponibili: Holes, Javorcek, Sevcik, Doudera, Horsky, Ogbu, Schranz. Squalificati: /.

ARBITRO: De Burgos (Spagna). ASSISTENTI: De Francisco (Spagna)-Moreno (Spagna). QUARTO UFFICIALE: Munuera (Spagna). VAR: Soto Grado (Spagna). ASS. VAR: Del Cerro Grande (Spagna).