Juve, Tudor contro tutti ma ecco perché il Real Madrid è una clamorosa opportunità

"Alla Juve un pareggio sembra una sconfitta..."

Zero a zero non equivale a due punti persi, lo dico con grande autocritica che faccio sempre. A me questa squadra piace, sono buoni giocatori, però questa maglia pesa, va detto. Con umiltà bisogna andare avanti: se l’analisi è “noi siamo la Juve quindi vinciamo tutte le partite”, non è quella giusta. Ho parlato sempre apertamente, non ci sono segreti: un allenatore deve continuamente chiedersi cosa sia meglio per la squadra a volte andando anche contro se stesso. Alla Juve un pareggio sembra una sconfitta e una sconfitta sembra sempre 10-0, lo so che è così. A me è tutto molto chiaro, sono sereno, mi sento motivato di andare avanti: con quello che ci hanno preso a Verona e con un altro sorteggio, con la Cremonese al posto del Milan, la Juve ora sarebbe prima e si sarebbe detto “grande mister Tudor”». Di certo c’è che Tudor avrà i riflettori puntati addosso come non mai dopo queste dichiarazioni «che non sono uno sfogo», ha poi precisato a Sky Sport.