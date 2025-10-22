Yamal a segno, goleada Barcellona: ciao Olympiacos  

BARCELLONA - Il Barcellona schianta l’Olympiacos con un perentorio 6-1 nella 3ª giornata della fase a girone unico di Champions , dimostrando ancora una volta la capacità di adattarsi nonostante le numerose assenze e facendo il pieno di fiducia a pochi giorni dal primo Clásico stagionale. La partita ha avuto due volti: gli ospiti hanno iniziato con coraggio, sfiorando il gol dopo pochi secondi, mettendo alla prova la difesa blaugrana e, per oltre un’ora, contenendo gli attacchi catalani. La forza d'urto dei blaugrana è talmente impressionante, però, che gli basta davvero poco per segnare: è Fermín a sbloccare il match approfittando di un pallone vagante su iniziativa di Lamine Yamal . La squadra greca, però, non ha mollato la presa, ma l’infortunio di Chiquinho ha cambiato l’inerzia, permettendo al Barcellona di trovare il raddoppio con lo stesso Fermín, autore di un inserimento magistrale e di un sinistro preciso che ha firmato il suo secondo gol personale.

L'espulsione di Hezze cambia la partita

Nella ripresa, la squadra di José Luis Mendilibar ha accorciato le distanze dal dischetto, ma l'espulsione di Hezze ha lasciato i greci in dieci uomini, aprendo la strada al diluvio di gol blaugrana: «Il secondo cartellino giallo è incomprensibile - la dura protesta del tecnico basco dei greci - . E, per completare, anche il rigore. In questi stadi non regalano nulla, ma oggi ci hanno tolto...». Da quel momento in poi non c'è stata partita: Lamine Yamal ha trasformato il rigore della discordia, poi Rashford ha siglato la sua doppietta personale e Fermín ha completato la sua tripletta, mostrando ancora una volta la sua capacità di incidere nei momenti decisivi e confermandosi un giocatore fondamentale per Flick: «Segna, corre, è un giocatore completo. La sua prestazione è stata sensazionale. Tre gol, il primo molto importante, ci ha dato fiducia. Ha tutto: è dinamico, velocità, tutto». Nel frattempo, la Liga ha ufficializzato la cancellazione del Villarreal-Barça previsto per il 20 dicembre a Miami: l’azienda promotrice dell’evento ha, infatti, rinunciato a organizzare l’incontro «a causa dell’incertezza generata in Spagna nelle ultime settimane».